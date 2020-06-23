Corona virüs 23 Haziran günlük tablosu: Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı, Covid 19 haritası

Başbakan Johnson, bu tedbirleri ise toplu ulaşım araçlarında maske takılması, el yıkama, iş yerlerinde plastik koruyucular kullanılması ve açık havada bulunma olarak sıraladı.



Ekonomi yeniden açılıyor



4 Temmuz'dan itibaren yeni adımlar atılacağını duyuran Johnson, artık 2 ayrı haneden üyelerin sosyal mesafeye uyma şartıyla içeride buluşabileceğini dile getirdi.



Johnson, restoranların ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılmasına izin verileceğini kaydederek, kuaförler, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurdu.



Başbakan Johnson, ibadet yerlerinin yeniden kapılarını açabileceğini ve düğünlere de en fazla 30 kişiye kadar izin verileceğini bildirdi.



Ancak kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve bowling salonlarının kapalı kalmaya devam edeceğini belirten Johnson, hükümetin orkestra konserleri ve tiyatro oyunlarının da mümkün olan en kısa sürede devam etmesini sağlamak için sanat camiasıyla çalışacağını aktardı.