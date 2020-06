Corona Virüs 13 Haziran dünya geneli son durum: Türkiye Koronavirüs tablosu vaka ve ölüm sayıları.. Covid 19 risk haritası

İngiltere'deki vaka sayısı 292 bin 950'ye, can kaybı da 41 bin 481'e çıktı.



Brezilya'da ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1239 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkedeki can kaybı 40 bin 919, vaka sayısı ise 802 bin 828 oldu. İyileşenlerin sayısı da 345 bin 595'e yükseldi.



Sao Paulo eyalet yönetimi, biyolojik araştırma merkezi Butantan Enstitüsünün Çin'deki Sinovac Biotech laboratuvarıyla deneysel bir aşı geliştirmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.



İtalya'daki can kaybı 34 bin 223, vaka sayısı ise 236 bin 305 olarak açıklanırken, iyileşen sayısı 173 bin 85'e yükseldi.



Başbakan Giuseppe Conte, salgının ilk döneminde kuzeydeki iki beldede karantina tedbirlerinin alınmasında geç kalınıp kalınmadığı konusunda Bergamo savcılarına ifade verdi.