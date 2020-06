Corona Virüs 10 Haziran son durumu: Koronavirüs Türkiye tablosu vaka ve ölüm sayısı.. Covid 19 haritası güncel veriler

İspanya'da iki gündür yeni ölüm kaydedilmedi



İspanya'da toplam vaka sayısı 289 bin 46'ya çıkarken son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölüm sayısı 27 bin 136'da kaldı. Bugünkü veriler ışığında İspanya'da iki gündür yeni can kaybı kaydedilmedi.



İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 883'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 289 bin 140'a yükseldi.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı salgın nedeniyle iptal edildi.



İngiltere'de hükümet, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 40 binin üzerinde olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini bildirdi.



İtalya'da ise can kaybı 34 bin 43'e, toplam vaka sayısı 235 bin 561'e, iyileşenlerin sayısı da 168 bin 646'ya ulaştı.



Fransa'da can kaybı 29 bin 296'ya yükselirken vaka sayısı 154 bin 591, iyileşen kişi sayısı da 71 bin 506 olarak açıklandı. Ülkede hükümetin salgın yönetimine ilişkin soruşturma açıldı.