Corona virüs 1 yıl önce açıklanmıştı! İşte beklenen diğer riskler

Kötü hissettiren şeyleri pek düşünmemeyi tercih ediyoruz. Ancak Kuhlemann, insanoğlunun yok olmasına yol açabilecek birçok şey gibi, iklim değişikliği ve nüfus artışının birbiriyle bağlantılı ve her ikisinin de bizim suçumuz olduğunu söylüyor.