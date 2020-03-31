Corona virüsü (koronavirüs) testi nasıl yapılır? Corona belirtilerine göre online corona virüsü test ekranı
Bende corona virüsü var mı? Corona virüsü testini nereden yaptırırım? Corona belirtileri taşıyor muyum? gibi soruların yanıtını araştıranlar için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Corona virüsü ilk belirtilerini taşıdığını düşünen kişiler için online corona test ekranı hizmete açıldı. Corona belirtileri şüphesi taşıyanların hastaneye gitmeden ilk bulguları corona testi sayesinden öğrenilebiliyor. Kişilerin doldurdukları özel bilgiler sayesinde corona belirtileri taşıyanlar, sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. Peki, Corona virüsü (koronavirüs) testi nasıl yapılır? Online corona virüsü test ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Tüm dünyada etkili olan ve hızla yayılan corona virüsüyle ilgili Türkiye'de başlatılan çalışmalar kapsamında corona testi hızlı tanı imkanı aktik hale getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın çalışması ile kurulan online corona testi ile, corona virüsü belirtileri şüphesi taşıdığını düşenenler, kimlik bilgilerini doldurarak corona virüs testini uygulayabiliyor. 'Corona testi nereden yapılır?' sorusunun cevabını araştıranlar için https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ internet sitesinin detayları.
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CORONA VİRÜS TESTİ ONLİNE NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yönlendirmesi ile oluşturulan web sayfası yapay zeka yani makine öğrenimi algoritması ile çalışıyor. "Korona Önlem" uygulamasına kimlik bilgileri ile giriş yapılıyor. Dakikalar içerisinde koronavirüs riskleri hakkında ön değerlendirme sonuçlarına ulaşılabiliyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise uygulama, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.
Uygulama sayfasında "Son 14 gün içerisinde seyahat edilen ülke", "Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı", "Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle, grip, zatürre vb) olan birisiyle temas olup olmadığı, kronik hastalık sorgusu, sağlık çalışanı olunup olunmadığı, ateş durumu, boğaz ağrısı, göğüs sıkışması" gibi hastalığa dair belirtilerin sorgulanması gibi aşamalar bulunuyor. Verilen cevaplara göre kişinin koronavirüs riski durumuna ulaşılıyor ve sistem, çıkan sonuca göre vatandaşa yönlendirmede bulunuyor.
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CORONO VİRÜS İÇİN GİRİŞTE İSTENİLEN BİLGİLER
*TC KİMLİK NO
Videoyu Oynat
*BABA ADINIZ
*DOĞUM YILINIZ
*TELEFON NUMARANIZ (Telefon numaranız acil bir durumda size daha kolay ulaşılabilmek için istenmektedir.)
Coronavirüs alarmından sonra Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu sisteme girebilirsiniz ve kolayca testinizi sonlandırabilirsiniz.
Sitede sorulan çeşitli sorular üzerinden kullanıcının corona pozitif çıkma ihtimaline yönelik bir veri sunuluyor. Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor. TC kimlik numarasıyla bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.
Corona testi için vatandaşların öncelikle sisteme giriş yapması gerekiyor. Giriş sayfasında T.C kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası isteniyor.Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor. Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.
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CORONA İLKE BELİRTİLERİ NELER?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Corona Virüsü vakalarında görülen belirtiler genel olarak şunlar:
İştahsızlık ve kilo kaybı:
Ateş:
Halsizlik ve durgunluk:
Karın bölgesinin şişmesi:
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi: