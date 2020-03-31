Corona Türkiye haritası 31 Mart! Coronavirus Map ile vaka ve ölüm sayısı için son durum
Türkiye ve dünya genelinde etkisini göstere Corona virüsü harita üzerinden vaka ve ölüm sayısı bilgileri ile anlık olarak takip ediliyor. Dünya üzerinde meydana gelen vakalar, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan Coronamap üzerinden anlık olarak yayına alınıyor. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı üzerinden açıklanan verileri de kullanan Corona virüsü haritası, iyileşme oranı, şu ana kadar rastlanmış vaka sayısı ve ölüm sayısı hakkında bilgi veriyor. İşte, alınan bilgilere göre şu ana kadar yapılan toplam test sayısı ve tüm istatistikler
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Türkiye ve dünya genelinde etkisini göstere Corona virüsü harita üzerinden vaka ve ölüm sayısı bilgileri ile anlık olarak takip ediliyor. Dünya üzerinde meydana gelen vakalar, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan Coronamap üzerinden anlık olarak yayına alınıyor. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı üzerinden açıklanan verileri de kullanan Corona virüsü haritası, iyileşme oranı, şu ana kadar rastlanmış vaka sayısı ve ölüm sayısı hakkında bilgi veriyor. İşte, alınan bilgilere göre şu ana kadar yapılan toplam test sayısı ve tüm istatistikler
ANLIK VE CANLI CORONA VİRÜSÜ HARİTASI
Corona virüsü için anlık ve canlı harita takibini gerçekleştirmek ve en son haberleri okumak için aşağıdaki sayfaya tıklayabilir ve harita bilgilerine ulaşmak için tıkladığınız sayfanın altına inebilirsiniz.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı." dedi.
İmam Rıza Hastanesi'nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla Corona Virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e ulaştı.
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Sağlık Bakanı Lemogang Kwape, İngiltere ve Tayland'dan başkent Gaborone'ye gelen 3 kişide virüse rastlandığını açıkladı. Kwape, bu kişilerin karantinaya, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını kaydetti.
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkede Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında, 3 hafta olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.
Masisi, bu süre zarfında toplu etkinliklerin yasaklandığını, zorunlu olmadıkça insanların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirtti.
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 5 bin olurken 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı ve Kızılay harekete geçti, üniversiteler destek verdi; Corona Virüs salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınacak plazma kan ürünü ile kritik durumda olan hastaların tedavisine başlanacak.
Corona Virüs salgınında ağır durumdaki hastalar için çare olabileceği düşünülen pasif antikor tedavisine Türkiye’de de start veriliyor. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Kızılay ve Hacettepe Tıp Fakültesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin desteği ile çok yakın bir tarihte Covid-19 geçirip sağlığına kavuşmuş ve testleri negatif sonuç vermiş gönüllü donörlerden alınacak kandan, hastalığa karşı gelişen antikorların bolca bulunduğu plazma ayrılarak ağır durumdaki hastalara nakledilecek.
Covid-19 salgınında dünyanın gündeminde olan plazma naklinin ülkemizde de başlatılacağının işaretini ilk olarak, Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medya hesabından verdi ve “Bugün önemli bir proje üzerinde çalıştık ve hastalarımız için ümit veren bir noktaya geldik Hacettepe, Kızılay Kan/BioBanka ve Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulundan Hocalarımız, Plazma Transfüzyon Tedavisinin etkinliği konusunda görüş birliğindeler” dedi.
Bu tedavinin Türkiye’de uygulanabilmesinin en önemli destekçilerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hacettepe Hastaneleri Kan Merkezi ve Aferez Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Osman Özcebe, Demirören Haber Ajansı’na sürecin tüm detaylarını anlattı.
Prof. Dr. Özcebe, “Kızılay ve sağlık kurumlarımızın katkısı ile bu organizasyon ülkemizde de kolaylıkla yapılabilir. Bütün dünyada olduğu gibi Sağlık Bakanlığımız da bu işin farkında ve artık elimizde iyileşmekte olan hastalarımız da var. Dolayısıyla bir hafta 10 gün gibi bir süre daha geçtikten sonra, bu kişilerden plazma toplanmasına başlanacak, diye düşünüyorum. Bu projede Sağlık Bakanlığı’nın destekleyenlerin başında ise kan tedariğinin en büyük başrol oyuncusu olan Kızılay, üniversitelerimiz ki benim de mensubu bulunduğum Hacettepe Üniversitesi de dahil, her türlü bilgi ve ‘Know How’larını bu sistemin kurulması için ortaya koyacak. Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı idari ve sağlık birimleri de bu organizasyonun içinde olacak. Bütün Avrupa ülkelerinde de bu iş bu şekilde yürütülüyor. Bu tedavi, tek başına, küçük ölçekli laboratuvarlarda yürütülebilecek bir organizasyon değil” dedi.
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PLAZMALAR İKİNCİ SALGIN DALGASINDA DA KULLANILABİLİR
Sistem uygulanmaya başlandığında toplanan plazmaların ihtiyaçtan fazla temin edilmesi durumunda, olası bir ikinci dalga Corona Virüs salgınında da kullanılabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Özcebe, “Bu plazmalar uygun şartlarda dondurularak saklanabilirse, ileride muhtemelen eritilerek tekrar kullanılabilir. Ayrıca özel sanayi tipi ilaç ve kan ürünü üreten fabrikalarda, bu plazmaların işlenerek konsantre hale getirilip hazır ticari preparatlar haline de dönüştürülmesi de mümkün. Virüs bu arada bariz bir mutasyon geçirmez ve elimizdeki antikorlara hala duyarlı kalabilirse, yani hedef tahtasında kalmaya devam ederse, böyle bir avantajı da söz konusu olabilir” diye konuştu.