Gündem Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 18:44 , / 02 Nisan 2020 - 18:44

Corona için hangi maske kullanılmalı? Maske takmak corona virüsünden koruyor mu?

Dünyada etkisini arttıran ve her geçen gün binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü salgınına karşı alınan önemler devam ediyor. Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında maske kullanımının önemi bazı uzmanlar tarafından desteklenirken, bazı görüş sahibi uzmanlar ise corona maskelerinin corona şüphesi taşıyan kişiler tarafından kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Corona için maske kullanımıyla ilgili görüş ayrılıklarına yönelik son açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) hastalığına karşı tıbbi maske kullanımına ilişkin bilgilendirici broşürler paylaştı. Peki, Corona için hangi maske kullanılmalı? Maske takmak corona virüsünden koruyor mu?