Corona haritası 30 Mart! Coronavirus map anlık ve canlı bilgiler

- "Hafife alınmaması gereken bir durum olduğunu biliyordum"Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, hastalığın 12 Mart gecesi yüksek ateş, aşırı üşüme ve titreme başladığını ve grip rutininin böyle olmadığı için koranavirüsten şüphelendiğini ve bunu da eşi ile paylaştığını anlatarak, yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Bundan başka ilk belirtiler sonrası, ikinci gün bacaklarımda korkunçkas ağrıları başladı. Kaslarımın içinden gelen baharat acısı gibi. Tümbelirtilerden sonra, 13 Mart Cuma günü hastaneye gittim. Benim rutin grip hastalığıma hiç benzemiyordu. Zaten kaç gündür bu virüsün yaratabileceği belirtileri konusunda yeterince bilinçlendirilmiştik. İlk belirtilerle bende virüs olduğunu tahmin ettim. O gün hastanede test aldım ve verilen ilaçlarla eve gönderildim.



Kendimi karantinaya almam istendi ve çatı katına yerleştim. Test sonucunu beklerken ilk tedaviye başladık. Tabii ki ilk duyduğunuzda içiniz burkuluyor ve dünyada yaşanan gelişmeleri anbean takip ettiğim için durumun ciddiyetinin farkındaydım. Hafife alınmaması gereken bir durum olduğunu biliyordum. Ancak, dünyadaki tüm deneyimler, pozitif test sonucu konmuş tüm hastaların yüzde 80'inin bu hastalığı hafif atlattığını gösteriyor. Sonrasında iyi beslenen, haftada 2-3 kez sporunu yapan, hiçbir kronik hastalığı olmayan biri olarak, ben de bu yüzde 80'lik grubun içine girer ve bu işi atlatırım diye düşündüm."



- "Oğlumda hala belirti yok"



Hastanedeki ilk muayenesinin sonrasında kendini evinde karantinaya aldığını, bir sonraki gün eşinde de yüksek ateş, baş ağrısı ve hafif nefes darlığı başladığını, oğlunda ise hiçbir belirti olmadığını ifade eden Feyiz, "Oğlumda hala belirti yok. Rutin alınan tedbirler gereği yapılan test sonrası oğlumda olduğu da anlaşıldı." dedi.



Prof. Dr. Feyiz, eşinin de şu anda sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"O da hastalığı hafif geçirenlerden oldu. Ancak arada sırada astımkrizleri oluyor. Oğlum da aynı şekilde sorunsuz ve belirtisiz bir şekildekarantina altında. Her ihtimale karşı sosyal mesafemizi korumaya devam ediyoruz. Oğlum bir başka evde karantinada. Ben ve eşim beraber başka bir evde 2 haftalık karantina dönemimizi tamamlamayı bekliyoruz. Sağlıklı beslenmeye devam ediyoruz. Bol meyve tüketiyoruz ve düzenli uyuyarak vücudumuzun güçlenmesini sağlıyoruz."