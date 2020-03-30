Corona haritası 30 Mart! Coronavirus map anlık ve canlı bilgiler
Corona virüsü haritası 30 Mart Pazartesi günü güncel veriler ile araştırılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar dünya çapında 724 bin civarında vakanın görüldüğü Corona Virüsü, Türkiye'de ise şu ana kadar 9 bin 127 olarak açıklandı. Coronavirus map bilgilerine göre dünya genelinde toplam ölüm sayısı 34 bin olarak açıklandı. Dünya genelindeki toplam iyileşme sayısı ise 152 bin olarak duyuruldu. Peki, anlık ve canlı Corona virüsü harita bilgilerine göre hangi ülkede ne kadar ölüm ve vaka sayısı var? İşte, coronavirus map üzerinden canlı bilgiler
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Coronavirus map üzerinden canlı veriler gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının ardından dünya genelinde vaka sayısı da artış gösteriyor. Çin'de bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 82 bin 152 olurken, İtalya 97 bin 689 vaka ile ilk sırada yer alıyor. İtalya'yı 80 bin 110 vaka ile İspanya takip ediyor. İşte, 30 Mart 2020 tarihli son verilere göre Corona virüsü haritası üzerinde yer alan güncel bilgiler.
ANLIK VE CANLI CORONA VİRÜSÜ HARİTASI
Corona virüsü için anlık ve canlı harita takibini gerçekleştirmek ve en son haberleri okumak için aşağıdaki sayfaya tıklayabilir ve harita bilgilerine ulaşmak için tıkladığınız sayfanın altına inebilirsiniz.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından gördüğü tedaviyle hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Ben herkese yuvalarında kalmaları için seslenmek istiyorum. Ev değil, yuva diye düşünün, sevdiklerimizle orayı yuva yapan tüm güzel değerlerin hatırına lütfen dışarı çıkmayın. Evde hapis oldum diye düşünmeyin, sevdiklerimle yuvamdayım diye düşünün." dedi.
Prof. Dr. Feyiz, 12 Mart gecesi yüksek ateş, aşırı üşüme ve titreme semptomlarıyla başlayan koronavirüs ile mücadele sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Virüsün bulaşma kaynağını bilmediğini dile getiren Feyiz, "Sizin de bildiğiniz gibi Kadir Has Üniversitesinin rektörüyüm ve gün içinde üniversitedeveya dışarıda çok sayıda görüşmeler ve toplantılar yapıyorum. Görüştüğümkişilerin geçmiş seyahat bilgilerini bilmenin imkanı yok, o nedenle virüsünnereden geldiğini tespit etmek çok zor. Bende belirtiler ani başladı. Uzun birsürece yayılan bir seyir göstermedi. Belirtiler başlayana kadar gayet iyiydim." ifadelerini kullandı.
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- "Hafife alınmaması gereken bir durum olduğunu biliyordum"Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, hastalığın 12 Mart gecesi yüksek ateş, aşırı üşüme ve titreme başladığını ve grip rutininin böyle olmadığı için koranavirüsten şüphelendiğini ve bunu da eşi ile paylaştığını anlatarak, yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Bundan başka ilk belirtiler sonrası, ikinci gün bacaklarımda korkunçkas ağrıları başladı. Kaslarımın içinden gelen baharat acısı gibi. Tümbelirtilerden sonra, 13 Mart Cuma günü hastaneye gittim. Benim rutin grip hastalığıma hiç benzemiyordu. Zaten kaç gündür bu virüsün yaratabileceği belirtileri konusunda yeterince bilinçlendirilmiştik. İlk belirtilerle bende virüs olduğunu tahmin ettim. O gün hastanede test aldım ve verilen ilaçlarla eve gönderildim.
Kendimi karantinaya almam istendi ve çatı katına yerleştim. Test sonucunu beklerken ilk tedaviye başladık. Tabii ki ilk duyduğunuzda içiniz burkuluyor ve dünyada yaşanan gelişmeleri anbean takip ettiğim için durumun ciddiyetinin farkındaydım. Hafife alınmaması gereken bir durum olduğunu biliyordum. Ancak, dünyadaki tüm deneyimler, pozitif test sonucu konmuş tüm hastaların yüzde 80'inin bu hastalığı hafif atlattığını gösteriyor. Sonrasında iyi beslenen, haftada 2-3 kez sporunu yapan, hiçbir kronik hastalığı olmayan biri olarak, ben de bu yüzde 80'lik grubun içine girer ve bu işi atlatırım diye düşündüm."
- "Oğlumda hala belirti yok"
Hastanedeki ilk muayenesinin sonrasında kendini evinde karantinaya aldığını, bir sonraki gün eşinde de yüksek ateş, baş ağrısı ve hafif nefes darlığı başladığını, oğlunda ise hiçbir belirti olmadığını ifade eden Feyiz, "Oğlumda hala belirti yok. Rutin alınan tedbirler gereği yapılan test sonrası oğlumda olduğu da anlaşıldı." dedi.
Prof. Dr. Feyiz, eşinin de şu anda sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"O da hastalığı hafif geçirenlerden oldu. Ancak arada sırada astımkrizleri oluyor. Oğlum da aynı şekilde sorunsuz ve belirtisiz bir şekildekarantina altında. Her ihtimale karşı sosyal mesafemizi korumaya devam ediyoruz. Oğlum bir başka evde karantinada. Ben ve eşim beraber başka bir evde 2 haftalık karantina dönemimizi tamamlamayı bekliyoruz. Sağlıklı beslenmeye devam ediyoruz. Bol meyve tüketiyoruz ve düzenli uyuyarak vücudumuzun güçlenmesini sağlıyoruz."
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- "Bu dönemde sağlık emekçilerinin hakkını ödeyemeyiz"
Kimsenin kendi başına ilaç kullanmaması gerektiğini vurgulayan Feyiz, "Bana uygulanan tedavi süreçlerine bakıp, kendi başlarına ilaç almaya kalkmamaları gerekiyor. Kullanılan ilaçlar son derece ağır ve doktor gözetiminde kullanılması gereken ilaçlar. Bilinçsizce kullanılması durumunda tedavi yerine insanları ölüme götürebilecek özellikleri var." ifadelerini kullandı.
Feyiz, hastanede uygulanan tedaviye ilişkin de bilgi vererek, şunları aktardı:
"Tüm verilen ilaçlarla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek için her gün serum ile B ve C vitamini takviyesi yapıldı. Sonrasında da taburcu olana kadar diğer tedaviler devam etti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tüm çalışanlarına, özellikle temizlik personeline, hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Tedavimizi ve takibimi yapan doktorlarımın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu dönemde sağlık emekçilerinin hakkını ödeyemeyiz."
- "Tüm önlemlerimizi alıp moralimizi yüksek tutmalıyız"
Prof. Dr. Feyiz, toplumun bu süreci evlerinde geçirmesi gerektiğini dile getirerek, "Ben herkese yuvalarında kalmaları için seslenmek istiyorum. Ev değil, yuva diye düşünün, sevdiklerimizle orayı yuva yapan tüm güzel değerlerin hatırına lütfen dışarı çıkmayın. Evde hapis oldum diye düşünmeyin, sevdiklerimle yuvamdayım diye düşünün." dedi.
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13 gün boyunca yaşamını 20 metrekarelik bir odaya sığdırdığına işaret eden Feyiz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Sevdikleriniz yanınızda olmadan ve korona pozitif teşhisi konmuş birşekilde hiçbir şey yapamadan bekliyorsunuz. Hiç kimse evinde kalmaktan vesevdikleriyle bir arada vakit geçirebilmekten şikayet etmesin. Söylediklerimi tekrar yeniliyorum. Lütfen sıcak yuvalarımızdan çıkmayın. Özellikle gençlere sesleniyorum. Virüs size gerçekten zarar vermeyebilir ancak siz farkında olmadan virüs taşıyıcısı olabilir ve bunu başkalarına bulaştırabilirsiniz. O nedenle yaşınız ne olursa olsun evinizde kalın ve evinizde de sosyal mesafenizi koruyun. Olabildiğince vücut direncini ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışın. Bol bol spor yapın, sağlıklı beslenin. En önemlisi de bu dönemde yeni şeyler öğrenmeye de devam edin.En son, lütfen panik olmayalım. Bu hastalığı hem bireysel hem detoplumsal olarak yenmenin en önemli silahı moraldir. Moralimizi yüksektutabilmenin en güzel yolu, bilimsel verilere bakmaktır. Tekrar ediyorum, bu hastalığa yakalanan hastaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçiriyor. Yüzde 20'side mutlaka ölümle sonuçlanmıyor. Ağır geçirip, iyileşenler de var. O nedenleumudumuzu asla kaybetmeyelim ve moralimizi bozmayalım. Toplum olarak nedense dikkatlerimizi hep en kötü senaryolara veriyoruz. Bu gerekli önlemleri almak içindoğru bir yaklaşım. Sonrasında ise tüm önlemlerimizi alıp moralimizi yüksektutmalıyız. İnsanlığın üzerine mutlaka güneş doğacak ve o güzel günlerde yine hep birlikte yaşamanın tadını çıkaracağız."