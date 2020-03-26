Corona haritası 26 Mart 2020! Coronavirus Map ile anlık vaka ve ölüm sayısı!

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER GÖSTERECEK' Çin'den sonra en çok vaka sayısının görüldüğü ülkeler olan İtalya ve İran’da sokağa çıkma yasağının, ilk vakanın ortaya çıkmasından yaklaşık 15 gün sonra ilan edildiğinin hatırlatılması ve Türkiye'de sokağa çıkma yasağı kararı alınması ihtimalinin sorulması üzerine Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti:



"İran ile İtalya ile karşılaştırmak çok doğru olmayabilir. Oranın dinamikleri başka, daha erken girdi, artı İtalya dünyadaki yaşlı nüfusu en yüksek olan ikinci ülkedir. Ölümlerin yüksek olmasının neden olduğunu anlayabilmek lazım, her ülkeyi takip ediyoruz. Oradan alacağımız dersler var, ama hangi basamakta hangi tedbir alınacak meselesi Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda. Ona danışman gibi çalışan Bilim Kurulu var. Bilimsel veriler değerlendiriliyor, ama bu sonunda devletin verebileceği bir karar. Gerektiği zaman mutlaka alınır. Önümüzdeki günler gösterecek. Vaka sayısı önemli faktörlerden biri, ama ülkenin dinamikleri, benim aklımın ermediği ekonomik faktörler gibi başka bir sürü faktör var. O yüzden kolay bir karar değil."



'İLAÇ TEDAVİSİNE CEVAPLAR BAŞLADI, İYİ GİDİYORUZ'



Koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere Çin’den ve diğer ülkelerden getirilen ilaçların kullanılmaya başlandığını belirten Ünal, ilacın solunum cihazı desteği gibi tedaviler ile birlikte kullanıldığına işaret etti. Ünal, "Tabii ilaç tek başına mucizevi bir şey değil. İlaç tabii ki virüsün çoğalmasını yavaşlatan bir şey, ama bakın bu viral bir enfeksiyon, yüzde 93-94’ü kendiliğinden iyileşecek. Hastaneye gidenlerin de önemli bir kısmı kendiliğinden iyileşecek. Ama iyileşirken vücutta yaptığı hasar ölüme neden olabilir. Önemli olan o vakti atlatmasına yardımcı olmak. İlaç vereceğiz ki virüsü kontrol edelim daha fazla hasar yapmasın. Buna rehberler hazırlandı, kime ne zaman hangi ilaç verilecek? Bütün bilimsel çalışmaları çıkardık. Perşembe günü Sağlık Bakanlığı’nda Çin’den bir ekiple telekonferansla görüşeceğiz, deneyimlerini paylaşacağız, dünya topyekün bir savaşın içerisinde, tedaviyle ilgili olan sorularımızı soracağız. Çünkü onlar bizden çok daha önde, şu kadar bin hastayı tedavi ettiler, o deneyimleri kendi ülkemize aktarmak için uğraşacağız" dedi.



İlaç tedavisine olumlu yanıt veren hastaların olduğunu ifade eden Ünal, "Ben kendi hastanemdeki deneyimi söyleyebilirim ancak, çok şükür tedavilere cevaplarımız başladı. İyi gidiyoruz, iyileşiyor hastalar. Ama net mesajı kaçırmayalım ne olur: Evde otur, ellerini yıka" mesajını verdi.