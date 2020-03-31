Corona canlı takip sitesi güncel vaka sayısını Sağlık Bakanlığı paylaştı - Corona virüsü Covid-19 gov tr günlük tablosu

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR? Hastalığın belirtileri basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağılıyor. Sık rastlanan en önemli belirtileri ise yüksek ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı. Belirtisini gördüğümüzde doğrudan hastalığı tanıyabileceğimiz spesifik bir belirtisi yok.



CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?



Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının kısa sürede dünyanın her yerine yayılmasının ardından çok sayıda ilaç firması ve araştırma kuruluşu, hastalığa karşı aşı veya ilaç geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.



Virüsün bulaştığı kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonuyla birlikte akciğer iltihaplanmasına ve ileri safhada zatürreye yol açan hastalığa, belirtileri gidermeye yönelik tıbbi müdahaleler dışında bir çare geliştirilebilmiş değil..



Salgının yayılmasıyla, başta ABD ve Çin'de olmak üzere, Covid-19'a bağışıklık sağlayabilecek bir aşı ve tedavi edebilecek bir ilaç geliştirme yönündeki çabalara hız verildi..



Virüsün genetik diziliminin bilinmesi, aşı geliştirme sürecinin hazırlık safhasını hızlandırarak klinik denemelerin yolunu açtı..



Kovid-19'un genetik yapısının 2002-2003'te Çin'den dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan Corona virüsle yüzde 80 ila 90 arasında örtüştüğünün anlaşılması; araştırmacılara, SARS'a aşı bulmak için yapılan geçmiş çalışmalardan yararlanma olanağı sağladı.