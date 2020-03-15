Corona belirtisi nasıl anlaşılıyor? Corona virüsü belirtileri için önemli vurgular!
Hemen her ülkeye enfekte olan Corona virüsü, belirtileri ile ülkemizde de yakından takip ediliyor. Belirli semptomların gözlemlenmesi ve testler aracılığıyla anlaşılabilen Corona virüsü belirtileri, internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Peki, hastalık semptomları taşıdığını düşünen kişiler Corona virüsü belirtileri içerisinde nelere dikkat etmelidir? İşte, Corona virüsü belirtisi olduğunu düşünen kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklanan Corona virüsü belirtileri, enfekte olduğunu düşünen kişi tarafından birkaç semptom ile anlaşılabilmektedir. Gözlemlenen semptomların tam anlamıyla Corona virüsü belirtileri olup olmadığı ise sadece testler ile anlaşılabilmektedir. Corona virüsü belirtisi uzmanlar tarafından değerlendirilip, hastalığın kuluçka süreci olan 2 ila 14 gün içerisinde netlik kazanmaktadır. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, o belirtiler hakkında bazı bilgiler
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Corona virüsü belirtileri şu ana kadar gözlemlenen vakalarda şu şekilde bilinmektedir;
- Hafif veya şiddetli öksürük - Yüksek ateş - Nefes darlığı - Zatürre - Böbrek yetmezliği
Corona virüsü için şu ana kadar geliştirilen herhangi bir aşı bulunmuyor. Aşı için bilim adamları çalışmalarına devam ediyor. Peki, Corona virüsü testi nasıl yapılıyor. Bu detayları öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.
Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir.
3
CORONA VİRÜSÜ NASIL ÖNLENEBİLİR?
Virüs alındıktan sonra hücre içine girmektedir. Kişi sağlıklı ise, beslenme ve uykusuna dikkat ediyor ise bu hastalığı vücut hafif geçirip atlatabilir. Seyahatten dönen kişiler ise mümkünse evden dışarı çıkmamaya gayret göstermeli, tuvaletlerini ayırmalı veya düzenli olarak dezenfekte etmelidir. Ayrıca, bu mevsimlerde düzenli olarak pencereyi açarak evleri havalandırmak gerekmektedir.
Burnu tuzlu su ile yıkamanın insanları Yeni Koronavirüsenfeksiyonuna karşı koruduğuna dair bir kanıt yoktur.
4
CORONA VİRÜSÜ KİMLERDE DAHA FAZLA GÖRÜNÜYOR?
Çinden gelen verilere göre; - 0-9 yaş çocuklar için risk bulunmuyor - İleriki yaşlarda ölüm oranı artmaktadır - 40 yaşın altı için koronavirüsünden ölüm oranı gripten daha düşüktür - 50 yaş üstü ve ek hastalığı olan (kalp-damar, şeker, akciğer, kanser hastalığı) olan kişilerin yakalanma riski daha yüksektir
5
Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, korona virüsü kapsamında günlük hayatta alınacak 10 basit önlem ile virüse karşı mücadele edilebileceğini ve hastalığa yakalanmamış kişilerin maske kullanmasına gerek olmadığını belirtti.
Dinç, alınacak basit önlemler ile virüse karşı konulabileceğini söyledi. Dinç, 10 basit önlemi şöyle sıraladı:
1- El hijyenine azami dikkat edilmelidir. Eller sık aralıklarla en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, yıkamanın mümkün olmaması halinde alkol bazlı el antiseptiği veya alkol bazlı kolonya kullanılmalıdır.
2- Özellikle hasta kişi ve çevresi ile temastan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.
3- Eller yıkanmadan yüze dokunulmamalı özellikle kirli eller ile göz ve burun temas etmemelidir.
4- Öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendiller tercih edilmeli, kâğıt mendil bulunamadığı durumlarda dirsek içi kullanılmalıdır.
5- Hasta olmuş kişilerin dokunduğu yüzeyler dezenfekte edilmelidir.
6
6- Uzun süre kapalı ortamlarda durulmamalı, oda sık sık havalandırılmalı ve doğrudan güneş ışığı alması sağlanmalıdır. Et ve yumurta gibi hayvansal gıdalar iyice pişirilmelidir.
7- Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere gitmemesi, eğer gitmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılması, mümkünse tıbbi maske kullanılmalıdır.
8- Alışveriş merkezleri, toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Sağlıklı beslenilmeli ve yeterince uyku uyumaya özen gösterilerek, bağışıklık sistemi güçlü tutulmalıdır.
9- Hazır gıdalardan uzak durularak, doğal ve taze besin tüketimi ile yararlı bakteriler içeren ev yoğurdu gibi besinlerin tüketimi artırılmalıdır. Tuzlu ılık su ile boğaz gargarası yapılması ve bol ılık su tüketimi virüsün yerleşmesini engelleyebilir.
10- Hastalık belirtileri olan yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, solunum zorluğu gibi belirtiler başladığı zaman vakit kaybetmeden ve maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."
Veriler doğrultusunda yüzde 10-15 oranında ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve organ iflasları görülürken, ölüm oranı ise yüzde 3 civarındadır. Toplumlarda ki bir diğer yanlış kanı ise, virüs salgını geçene kadar herkesin maske takarak korunacağını düşünmesidir. Oysaki sadece virüs bulaşmış kişilerin virüsü etrafa yaymaması adına maske takması gerekmektedir. Ancak kapalı alanlarda çok sayıda kişi ile bir arada bulunacak kişilerin maske takmaları, olası hasta ile karşılaşma açısından anlamlı olabilir.