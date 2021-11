Çöpten çıkan fotoğraf Burak Özçivit'in hayatını değiştirdi

BURAK ÖZÇİVİT: Çöpten çıkan fotoğraf hayatını değiştirdi

· Türkiye’nin en popüler isimlerinden Burak Özçivit, kariyerini babasına borçluymuş. Bülent Özçivit, oğlunun fotoğraflarını ondan habersiz Best Model yarışmasına göndermiş. Ancak ön elemede beğenilmeyen fotoğraflar çöpe atılmış!



· Çöpteki fotoğraflar bir organizatörün dikkatini çekince, Burak Özçivit tekrar adaylar arasına alınmış. Böylelikle 2003 Best Model of Turkey yarışmasına girmeye hak kazanan Özçivit, “gelecek vadeden” seçilmiş.



· Pes etmeyen Özçivit, 2005’te tekrar yarışmaya katılmış ve bu kez birinci olmuş. Aynı yıl düzenlenen Best Model of the World’de de “dünyanın en iyi ikinci mankeni” seçilmiş.