Çöpten çıkan fotoğraf Burak Özçivit'in hayatını değiştirdi

GÖKÇE EYÜBOĞLU: Yanında acı biber taşıyor

· Gökçe Eyüboğlu için temizlik yapmak bir nevi meditasyonmuş. Oyuncu, morali bozuk olduğu zamanlarda birçok kadın gibi çikolata yiyip alışverişe çıkmak yerine evde temizlik yapıyormuş.



· Eyüboğlu, dağınıklığa asla tahammül edemiyormuş. Dağınık ortamlarda çok sinirli ve gergin oluyormuş. Sette karavanını, arkadaşlarının evini, hatta restoranda oturduğu masayı bile topluyormuş.



· Oyuncu, vejetaryen beslense de peynir tüketiyormuş. Sağlıklı beslenmeye dikkat eden Eyüboğlu, patates kızartmasına ise asla “hayır” diyemiyormuş...



· Acı yemeyi çok seven Gökçe Eyüboğlu, seyahatlerinde ve sette yanında acı biber taşıyormuş!



· Kamu yönetimi bölümünden mezunu olan oyuncu, üniversiteyi ailesinin zoruyla okumuş, ancak dereceyle bitirmiş.



· Spora meraklı olan Eyüboğlu, üniversite döneminde 1.5 yıl kickboks yapmış.



· Oyuncu olmadan önce su arıtma sistemleri satan bir firmada müşteri temsilcisi olarak çalışmış. Kazandığı parayla da Akademi 35,5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almış.



· Gökçe Eyüboğlu hayvanları sevse de çekirge ve arıdan çok korkuyormuş.