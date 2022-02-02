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Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? İşte Çöpçüler Kralı filminin konusu ve oyuncuları

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Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı televizyonda bir kez daha sinemaseverlerle buluşuyor. İstanbul'un bir mahallesinde yaşananları ve kapıcı Çöpçü Apti'nin başına gelenleri anlatan eğlenceli filmde Kemal Sunal başrolde yer alıyor. Filmin yayınlanmasıyla beraber oyuncu kadrosu ve konusu da merak konusu oldu. Peki, Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı'nın oyuncuları kimler?

1/3Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi İşte Çöpçüler Kralı filminin konusu ve oyuncuları

Şener Şen, Ayşen Gruda ve Kemal Sunal'ın rol aldığı unutulmaz film Çöpçüler Kralı, bugün bile gülerken kahkahalara boğuyor. Çöpçü Apti'nin hikayesinin anlatıldığı filmin hangi tarihte ve nerede çekildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosu da araştırılan konular arasında. İşte, Çöpçüler Kralı filmi hakkında ayrıntılar...

2/3Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi İşte Çöpçüler Kralı filminin konusu ve oyuncuları

Filmin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapıldı. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı filmde rol alan isimler şunlar;

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal

3/3FİLMİN KONUSU

FİLMİN KONUSU

Zabıta memuru Şakir, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan Şakir, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır ama parasızdır. Bu yüzden Hacer ona yüz vermez. Ancak bir gün yanlışlıkla bir gazinoya girer ve kötü şansını bir anda tersine çevirir.

 

 

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