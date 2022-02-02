Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? İşte Çöpçüler Kralı filminin konusu ve oyuncuları

FİLMİN KONUSU

Zabıta memuru Şakir, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan Şakir, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır ama parasızdır. Bu yüzden Hacer ona yüz vermez. Ancak bir gün yanlışlıkla bir gazinoya girer ve kötü şansını bir anda tersine çevirir.



