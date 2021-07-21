Conor McGregor'ın dev yatı nefesleri kesti... Fiyatı ise adeta dudak uçuklattı
UFC ringlerinin en popüler ve sivri karakterlerinden Conor McGregor'ın özel Lamborghini yatı görücüye çıkınca bir anda gündeme bomba gibi düştü. Lamborghini yatın fotoğrafları nefes keserken fiyatını duyan ise adeta küçük dilini yuttu.
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Conor McGregor, UFC ringlerinin en popüler ve sivri karakterlerinden ve dünyanın hakkında en çok konuşulan sporcularından biri.
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Ringde ortaya koyduğu performans kadar sivri dili, tartışmalı açıklamaları ve özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Conor McGregor, bir kez daha manşetleri süslüyor.
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Conor McGregor, bu kez de özel yapım Lamborghini yatıyla gündeme geldi. Dev yatın fotoğrafları nefesleri kesti.
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Lamborghini tarafında üretilen yatın boyu tamı tamına 19 metre. Yatı The Tecnomar adlı şirket ünlü sporcu için özel olarak tasarladı ve üretti.
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Kendine özel bu muhteşem yat ise sporcuya 2.6 milyon pounda mal oldu. Bu rakam duyanların dudaklarını uçuklatsa da McGregor, yatın fiyatını hiç dert etmedi.
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Zira McGregor'ın kişisel serveti 2020 yılında 48 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Veriler ünlü ekonomi dergisi Forbes'a ait.
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33 yaşındaki karma dövüş sanatları sporcusu kariyerine 7 Haziran 2020’de nokta koyduğunu açıklamıştı. Ancak bu onun için alışılmadık bir durum değil.
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Daha önce 2016 yılında da sporu bıraktığını açıklayan McGregor, Nate Diaz ile dövüşmek için tekrar ringlere çıkmış ardından sırasıyla Eddie Álvarez ve Floyd Maywether ile gösterişli maçlara çıkmıştı.
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Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor’un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor.
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Bu yılın nisan ayında ise Ed Woodward'ın istifası sonrası Conor McGregor'dan çarpıcı bir paylaşım gelmiş, sporcu "Manchester United'ı almayı düşünüyorum" demişti.
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Nisan ayında kurulduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi'nde büyük kriz yaşanırken, kuruculardan Manchester United'da yaşanan ayrılık sonrası ilginç bir talep futbol dünyasında dikkat çekmişti.
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Organizasyonu kuran 12 kulüpten Chelsea, Manchester City, Barcelona ve Atletico Madrid'in ayrılık kararının ardından Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward, görevinden istifa etmişti.
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Bu karar sonrası İngiliz ekibinin sahibi olan Glazer Ailesi'ne ünlü karma dövüş sporcusu Conor McGregor'dan sürpriz bir hamle geldi.
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İrlandalı McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeler sonrası Manchester United'ı satın almayı düşündüğünü belirti.
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McGregor paylaşımında, "Selam millet. Manchester United'ı satın almayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?" diyerek futbol dünyasını şaşırttı.