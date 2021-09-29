Çölyak hastalığı nedir, belirtileri neler? Çölyak hastalarının uzak durması gerekenler...
Çölyak hastalığı her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan biridir. Çölyak hastalığı olan çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri yaşlarda hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır. Peki, Çölyak hastalığı nedir, belirtileri neler? Çölyak hastalarının uzak durması gerekenler...
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Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın bireylerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan “gluten” proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen ince bağırsak hastalığıdır. Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler (AGA, EMA) ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır.
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ÇÖLYAK BELİRTİLERİ
Yetişkinlerde görülen belirtiler şunlardır:
Karın Bölgesinde öne doğru şişkinlik Yaşa göre kilo azlığı Kas zayıflığı Kansızlık Dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması İshalKusma Bezginlik Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları Büyüme geriliği Ağız içinde oluşan aftlar İştahsızlık, gaz şikayetleri Eklem ve kemik ağrıları Sinirlilik Ciltte kaşıntılı döküntüler
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ÇÖLYAK HASTALARI BU BESİNLERDEN UZAK DURMALI
• Buğday, yulaf ve çavdar unundan yapılmış her türlü yiyecek, • Bulgur, makarna, erişte, kuskus, • Bisküvi, simit, kraker, • Pasta, börek, çörek, • Şehriye çorbası, tarhana çorbası, erişte çorbası, tüm hazır çorbalar, • Unlu tatlılar; baklava, tulumba, revani, lokma, kekler,
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ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TANI SÜRECİ
Tanı; çölyak hastalığına özgü antikorların kanda belirlenmesi ve endoskopi ile ince bağırsaktan alınan biyopsilerin değerlendirilmesiyle konulmaktadır. Bunun dışında genetik testler de uygulanabilir. Kesin tanı koymak için bazen endoskopik yöntemle ağızdan onikiparmak bağırsağına girilip, ince bağırsağın üç ayrı yerinden örnek alınıp, dokunun mikroskop altında incelenmesi gerekebilir. Doku örneklerinde, ince bağırsak yüzeyinde emilimi sağlayan parmak şeklinde ve villüs adı verilen yapıların düzleşmesi, yassılaşması çölyak hastalığına işaret eder.