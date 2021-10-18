Colin Powell kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Colin Powell’ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler…
ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Colin Powell yaşamını yitirdi. Colin Powell'ın Kovid-19 komplikasyonlarından Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde yaşamını kaybettiği Facebook sayfasında ailesi tarafından duyuruldu. Peki, Colin Powell kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Colin Powell’ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler…
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1
Colin Luther Powell, 5 Nisan 1937 tarihinde dünyaya geldi. 1989-93 arasında ABD genelkurmay başkanı, 2001-05 yılları arasında da dışişleri bakanı olarak görev yaptı. ABD tarihinde bu görevlere getirilen ilk siyah kökenlidir. Powell, eğitimini New York devlet okullarında yaptı. New York Şehri Kolejinde (CCNY) lisans düzeyinde jeoloji eğitimi aldı. Mezuniyetinden sonra Yedek Subay Eğitim Birliği'ne (Reserve Officers' Training Corps - ROTC) girdi ve asteğmen olarak rütbe aldı. Orduya girerek 1962-63 arasında Güney Vietnam Ordusu'nda danışman olarak ve 1968-69 yıllarında da Amerikan kuvvetlerinde Vietnam Savaşı'nda görev yaptı. Daha sonra Washington'daki George Washington Üniversitesi'nden işletme üzerine master derecesini aldı.
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1972'de Beyaz Saray'da görev aldı. Kısa bir süre sonra Yönetim ve Bütçe Dairesi'nin müdür yardımcısı Frank Carlucci'nin danışmanları arasına girdi. İzleyen dönemde Pentagon'da ve başka yerlerde çeşitli görevler üstlendi; bu arada 1975-76 arasında Ulusal Harp Akademisi'nde kurmaylık eğitiminden geçti. 1983'te Savunma Sekreteri Caspar Weinberger'ın baş askeri danışmanı oldu. 1987'de başkan Ronald Reagan'ın ulusal güvenlik işlerinden sorumlu danışmanlığını yürüten Carlucci'nin yardımcısı olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurmay kadrosuna katıldı. Aynı yılın sonlarında Reagan tarafından Carlucci'nin yerine danışmanlığa atandı. Aralık 1987’den Ocak 1989’a kadar Başkanın Ulusal Güvenlik İlişkileri danışmanlığını yaptı.
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1989 başlarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın başına getirildi. Nisan 1989'da orgeneralliğe yükselen Powell, ağustos 1989'da başkan George H. W. Bush tarafından genelkurmay başkanlığına denk düşen Birleşik Kurmay Başkanları Kurulu'nun başkanlığına (Chairman of the Joint Chiefs of Staff) atandı. 1 Ekim 1989'dan 30 Eylül 1993'e kadar Savunma Bakanlığı'nın en yüksek askeri pozisyonu olan Genelkurmay Başkanlığı’nı yapan Powell, bu süre zarfında 28 tane krizi yönetti.
Bu görevi sırasında General Manuel Noriega'nın devrildiği Panama'ya yönelik ABD işgalinin (1989) ve Körfez Savaşı'yla ilgili Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası harekatlarının (1991) planlanmasında önemli rol oynadı. Bütün bu askeri harekatlara rağmen uluslararası krizlerde askeri müdahaleyi nadiren ilk seçenek olarak savunması nedeniyle "The Reluctant Warrior" (Gönülsüz Savaşçı) lakabını aldı.
35 senelik profesyonel asker olan Powell, bu süre zarfında, sayısız kumanda ve kurmay pozisyonunda bulundu ve 4-yıldız general oldu. Bu süre zarfında 28 tane krizi yönetti.
1995'te Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olduğunu açıklayan Colin Powell, 2000 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde John McCain'i destekledi. Ancak önce önseçimleri kazanan ardında da başkan seçilen George W. Bush tarafından 16 Aralık 2000'de Dışişleri Bakanlığı'na aday olarak gösterildi ve ABD Senatosu tarafından oybirliğiyle onaylanmasının ardından, 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak yemin etti.