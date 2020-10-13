MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTanımak mümkün değil!
GeriMagazin Tanımak mümkün değil!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 16:39 | 

Tanımak mümkün değil!

Sinemanın en çekici erkek oyuncularından biri yeni filminde canlandıracağı karakter için tanınmaz hale geldi.

Backgrid UK 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

 Normal halinden daha kilolu görünmesi bir yana yara izleriyle dolu yüzü de görenleri şaşırttı.

2
Abone Olgoogle-news

Önce koronavirüs yasakları, ardından da başrol oyuncusu Robert Pattinson'ın koronavirüse yakalandığını açıklaması nedeniyle duraklatılan Batman filminin çekimleri yeniden başladı.

3
Abone Olgoogle-news

Pattinson'ın Batman karakterini canlandırdığı filmde Colin Farrell da Penguen'e hayat veriyor.

4
Abone Olgoogle-news

44 yaşındaki Farrell da bu rol için kelimenin tam anlamıyla bambaşka birine dönüştü.

5
Abone Olgoogle-news

İngiltere'nin Liverpool kentindeki sette objektiflere takılan Farrell, bu görüntüsüyle hayranlarını da şaşırttı.

6
Abone Olgoogle-news

Yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği bu yeni Batman filminde Pattinson ve Farrell'ın yanı sıra Zoe Kravitz, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Andy Serkis'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.

7
Abone Olgoogle-news

Colin Farrell'ın aktüel görüntüsü ise böyle.

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi