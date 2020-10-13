Tanımak mümkün değil!

Sinemanın en çekici erkek oyuncularından biri yeni filminde canlandıracağı karakter için tanınmaz hale geldi.
Backgrid UK
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Normal halinden daha kilolu görünmesi bir yana yara izleriyle dolu yüzü de görenleri şaşırttı.
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Önce koronavirüs yasakları, ardından da başrol oyuncusu Robert Pattinson'ın koronavirüse yakalandığını açıklaması nedeniyle duraklatılan Batman filminin çekimleri yeniden başladı.
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Pattinson'ın Batman karakterini canlandırdığı filmde Colin Farrell da Penguen'e hayat veriyor.
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44 yaşındaki Farrell da bu rol için kelimenin tam anlamıyla bambaşka birine dönüştü.
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İngiltere'nin Liverpool kentindeki sette objektiflere takılan Farrell, bu görüntüsüyle hayranlarını da şaşırttı.
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Yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği bu yeni Batman filminde Pattinson ve Farrell'ın yanı sıra Zoe Kravitz, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Andy Serkis'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.