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Çöl tozu nedir, nerelerde etkili olacak?

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Meteoroloji uzmanları, bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Uzmanlar, solunum rahatsızlığı olanların çöl tozu konusunda dikkatli olması için uyarıda bulundu. Peki, çöl tozu nedir? Çöl tozu nerelerde etkili olacak?

1/3Çöl tozu nedir, nerelerde etkili olacak

Uzmanlar bazı bölgeler için çöl tozu uyarısında bulundu. Bahar aylarında sıklıkla görülen çöl tozlarının yurdun batısında görülmesi bekleniyor. Akdeniz ve Batı Ege kıyılarında çöz tozlarının daha yoğun olması bekleniyor.

2/3Çöl tozu nedir, nerelerde etkili olacak

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise önümüzdeki günlerde bizi bekleyen hava durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Havalar artık ısınmaya başladı. İstanbul’da bugün 14-15 derece, bütün Türkiye’de ısınma var. Önümüzdeki 7-8 gün ciddi yağış gözükmüyor. Artık bahar geldi, sıcaklıklar artmaya başladı.Baharla birlikte iki tane tehlike geliyor aslında. Bir tanesi Afrika’dan taşınan toz olacak.

Bu toz genel olarak Marmara Bölgesi’nde, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor bu aylarda. Çok zararlı değil içinde demir bileşenleri var. Hafta sonuna doğru perşembe günü toz taşınımı Marmara Bölgesi’ne gelebilir.

3/3ÇÖL TOZU NEDİR

ÇÖL TOZU NEDİR?

Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir.

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