Çöl tozu nedir, nerelerde etkili olacak?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise önümüzdeki günlerde bizi bekleyen hava durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:



Havalar artık ısınmaya başladı. İstanbul’da bugün 14-15 derece, bütün Türkiye’de ısınma var. Önümüzdeki 7-8 gün ciddi yağış gözükmüyor. Artık bahar geldi, sıcaklıklar artmaya başladı.Baharla birlikte iki tane tehlike geliyor aslında. Bir tanesi Afrika’dan taşınan toz olacak.



Bu toz genel olarak Marmara Bölgesi’nde, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor bu aylarda. Çok zararlı değil içinde demir bileşenleri var. Hafta sonuna doğru perşembe günü toz taşınımı Marmara Bölgesi’ne gelebilir.