Çöl tozu nedir, neden olur?

Çöl tozları radyo iletişim kanallarını, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiler. Ayrıca hava kirliliğininde artmasına neden olur. Özellikle yaşlılar, çocuklar, solunum yolu ve kalp-damar rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere, tozdan daha fazla etkilenmektedirler.
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1
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Her yıl rüzgarla beraber milyonlarca ton tozun farklı kıtalara hareket ediyor. Çöl tozları özellikle bahar aylarında Türkiye semalarında çok gözleniyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenmektedir. Ülkemize olan toz taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir.
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Çöl tozu neden olur?
Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir.
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Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.
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Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.