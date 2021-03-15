Çok yüksek riskli iller belli oldu mu? Yeni haritadaki kırmızı iller merak konusu
İllerin risk durumu Covid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrılmıştı. "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. İllerin güncel risk durumu, özellikle kırmızı ile belirtilen çok yüksek riskli iller merak ediliyor. Peki, çok yüksek riskli iller belli oldu mu?
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Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta il il koronavirüs risk haritası yayınlanıyor. Yayınlanan haritada illerin risk durumunda renkler ayırt edici oluyor. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına göre ayrıldılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, '7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak.' ifadelerini kullanmıştı.15 Mart tarihli kabine toplantısı ardından gözler güncel risk haritasına, özellikle yüksek riskli illere çevrildi.
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En son 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasındaki risk haritası paylaşılmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında açıkladığı vaka oranları listesinde 9 il, bir önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altındayken üstüne çıkarak kırmızıya dönüşmüştü.
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100 bin kişideki vaka sayısına göre, Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin çok yüksek riskli grup içerisine girmişti.
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Yeni koronavirüs risk haritası henüz açıklanmadı. 15 Mart'ta yapılacağı düşünülen Kabine Toplantısı sonrası yeni risk haritasının da belli olması bekleniyor.