Çok yüksek riskli iller belli oldu mu? Yeni haritadaki kırmızı iller merak konusu

Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta il il koronavirüs risk haritası yayınlanıyor. Yayınlanan haritada illerin risk durumunda renkler ayırt edici oluyor. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına göre ayrıldılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, '7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak.' ifadelerini kullanmıştı.15 Mart tarihli kabine toplantısı ardından gözler güncel risk haritasına, özellikle yüksek riskli illere çevrildi.