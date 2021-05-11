Çok uzun bir sevgili adayları listesi var

Brad Pitt ile ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almadığını anlatan Angelina Jolie, elinde çok uzun bir sevgili adayları listesi olduğunu söyledi.
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'HAYATIMDA UZUN ZAMANDIR KİMSE YOK'
Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) filminin setinde tanıştığı Brad Pitt ile uzun bir birlikteliğin ardından evlenen Angelina Jolie, boşandıktan sonra yalnız olduğunu, hayatına kimseyi almadığını söyledi.
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UZUN BİR ADAY LİSTESİ
45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, E!News'da bir sohbet programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Jolie, yalnız bir anne olduğunu ve Pitt'ten boşandıktan sonra hayatına kimseyi almadığını anlattı. Jolie, elinde uzun bir sevgili adayları listesi olduğunu da şaka yollu dile getirdi.
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BEKAR ANNE
Altı çocuğuyla birlikte yaşayan Angelina Jolie, kendisine bekar annelik konusunda onların da çok büyük yardımı olduğunu belirtti. Şu sıralar Those Who Wish Me Dead adlı yeni filminin tanıtım faaliyetlerine katılan Jolie, bekar bir anne olarak çocuk büyütme sırasında neler yaptığını da anlattı.
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'ÇOCUKLARIM ÇOK YETENEKLİ'
Jolie "Altı tane çok yetenekli çocuğum var. Tabii ki sabah kalktığınızda 'onların iyi olduğundan emin olmalıyım. Onların ruh sağlığının iyi olduğundan emin olmalıyım' diye düşünüyorsunuz" diye konuştu. Jolie, son birkaç yılda aslında bu rollerin değiştiğini de ifade etti. "Fakat birkaç yıldır onların da 'Annemizin iyi olduğundan emin olmalıyız' diye düşündüğünü sanıyorum" diye konuştu.
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'BİZ BİR TAKIMIZ'
Angelina Jolie, çocuklarının kendisine gerçekten çok iyi baktıklarını belirterek "Biz bir takımız. Ben çok, çok şanslıyım. Endişeli taraf daima benim ama onlara hayranlık duyuyorum" dedi.
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VELAYET MÜCADELESİ
Angelina Jolie en büyük oğlu Maddox'ı Brad Pitt ile tanışmadan önce evlat edinmişti. Çiftin üçü biyolojik üçü de evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor. Jolie ve Pitt çocuklarının tam velayeti için boşanmanın ardından zorlu bir hukuksal mücadeleye girişmişti.
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ÇOCUKLAR ANNELERİYLE YAŞIYOR
Bir zamanlar Brangelina olarak anılan çiftin 19 yaşında Maddox, 17 yaşında Pax, 16 yaşında Zahara, 14 yaşında Shiloh ve 12 yaşında Vivienne ve Knox adında ikizleri bulunuyor. altı çocuk boşanmadan bu yana anneleri Angelina Jolie ile yaşıyor.
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BABASI DA ÜNLÜ OYUNCU
Ünlü oyuncu Jon Voight ile Marcheline Bertrand'ın iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie'nin James Haven adında bir ağabeyi bulunuyor.
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İLK EŞİ JONNL LEE MILLER
Jolie, ilk evliliğini 1996 yılında Jonny Lee Miller ile yaptı. Çift, 1999 yılında boşandı.
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İKİNCİ EVLİLİĞİNİ BILLY BOB THORNTON İLE YAPTI
Jolie daha sonra oyuncu Billy Bob Thornton ile evlendi. Fakat 2000 yılında başlayan bu evlilik de üç yıl sonra bitti.
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BRAD PITT'E ŞİDDET SUÇLAMASI
Jolie, Brad Pitt ile üçüncü evliliğini yaptı. Uzun bir birlikteliğin ardından 2014'te evlenen Jolie ile Pitt, 2019'da boşandı. Boşanma nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterildi. Angelina Jolie, bu yılın başlarında evlilikleriyle ilgili dudak uçuklatan bir açıklama yapmış ve Pitt'in birliktelikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir zamanlar gösteri dünyasının en nüfuzlu çiftlerinden biriydi. Üstelik ilişkilerin, genellikle kısa süreli ve yüzeysel olduğu Hollywood'da, "aşkın vücut bulmuş hali" olarak da nitelendiriliyordu. Bir zamanlar Brangelina diye anılan ünlü çift şimdi ise bambaşka konularla gündeme geliyor.
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JOLIE'DEN DUDAK UÇAKLATAN İDDİA
Önce boşanma kararı sonra çocuklarının velayeti konusunda yaşanan savaş. 2014'te başlayan evliliklerini 2019 yılında bitirme kararı alan çiftin resmi boşanması henüz tamamlanmadı. Eskinin ünlü çiftinin cephesinden ise son olarak şaşırtan bir haber geldi. 45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi.
Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angelez Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı.
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'ONU ÜZMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMIYOR'
Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.
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FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK
Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.