İcradan ev nasıl alınır? İşte bilmeniz gerekenler

İCRA İHALESİNE KİMLER KATILABİLİR? TEMİNAT NEDİR?



18 yaşını doldurmuş olan herkes icra ihalesine katılabilir. Tek şart alınacak konutun yüzde 20’sinin teminat olarak bulundurulması veya ilgili icra dairesinin hesabına yatırılmasıdır. İhale sonucunda evi satın alamazsanız teminatınız hiçbir kesintiye uğramadan iade ediliyor. İhaleyi kazanırsanız teminat dışında kalan parayı yatırarak evin tapu işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek olarak muhammen bedeli 500 bin lira olan ev için 100 bin lira teminat yatırmanız gerekiyor. Muhammen bedel ise ihale yolu ile satışı planlanan taşınır ya da taşınmaz bir malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değeridir.