İcradan ev nasıl alınır? İşte bilmeniz gerekenler

İcralık evleri almak eskisinden daha kolay hale geldi. Yükümlülüğünü yerine getiremeyenlerin evlerine alacaklı taraf icra takibi başlatıyor. Bu noktadan sonra icra daireleri satış işlemlerini başlatıyor.
İcra daireleri tarafından satışa çıkarılan evlere ilişkin tüm bilgiler esatis.uyap.gov.tr adresinden görülebiliyor. Evin fotoğrafı, içerisinde bulunan mutfak, laminant, banyo malzemelerinin özellikleri, toplu ulaşıma yakın olup olmadığı gibi bir çok bilgi icra dairelerinin ilanlarında yer alıyor. Evin özelliklerini görebilmek için UYAP sistemine ücretsiz üye olmanız gerekiyor.
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İCRADAN EV ALMAK KARLI MI?
Ülkemizde ev almak oldukça zor. İcraya düşen daireler emsallerinin yüzde 40 civarında altında satılıyor. 500 bin liralık daire, icra ihalesinde 300 bin liradan satılabiliyor.
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İCRA İHALESİNE KİMLER KATILABİLİR? TEMİNAT NEDİR?
18 yaşını doldurmuş olan herkes icra ihalesine katılabilir. Tek şart alınacak konutun yüzde 20’sinin teminat olarak bulundurulması veya ilgili icra dairesinin hesabına yatırılmasıdır. İhale sonucunda evi satın alamazsanız teminatınız hiçbir kesintiye uğramadan iade ediliyor. İhaleyi kazanırsanız teminat dışında kalan parayı yatırarak evin tapu işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek olarak muhammen bedeli 500 bin lira olan ev için 100 bin lira teminat yatırmanız gerekiyor. Muhammen bedel ise ihale yolu ile satışı planlanan taşınır ya da taşınmaz bir malın, piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tayin edilmiş piyasa değeridir.
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İCRALIK EV KREDİYLE ALINIR MI?
Bankalar icralık evlere kredi vermeye yanaşmıyorlar. Bunun nedeni ise ihale kazanılsa bile ihalenin feshi davasının açılabilecek olmasıdır. İhaleye katılıyorsanız verdiğiniz teklifin tamamının nakit olarak bulundurulması gerekiyor.
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ŞARTNAME İYİ OKUNMALI
İhaleye ilişkin icra dairesinin hazırlamış olduğu şartnamenin iyice okunması ve anlaşılması gerekiyor. “Hisseli konut mu, şerh var mı” bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.
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İHALEYİ KAZANDIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKİYOR?
İhale sona erdi ve hayalinizdeki evi aldınız. Ancak her şey bitmiş olmuyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmazsanız 10 gün içerisinde evin ihale değerinin tamamının yatırılması gerekiyor. Evin ödemesini yaparken KDV de karşınıza çıkacaktır. KDV tutarı 150 metrekareye kadar olan evlerde yüzde 1 ,üstündeki evlerde ise yüzde 18 olarak belirlenmiştir. Tüm ödemeler yapıldıktan sonra icra dairesi, ilgili tapu dairesine tescil işlemleri için yazı yazar ve tapu ihaleyi kazanana verilir.
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3 YIL SATILMAMA ŞARTI
İcradan alınan konutların ticarete konu edilmemesi için caydırıcı olmak adına vergi şartı var. İhale tarihinden itibaren 3 yıl içinde satış yapılırsa Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi ödemek zorunda kalınıyor.
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3 yıldan sonra satışı yapılırsa herhangi bir vergi sorunu oluşmuyor.
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İHALENİN FESHİ DAVASI NEDİR?
İcra ihalesini kazansanız da sonrasında dava ile karşılaşabilirsiniz. İhalenin feshi davası, ihaleye katılanların ihalede usulsüzlük olduğu iddiasıyla açılır. Açılma süresi ise ihale tarihinden itibaren 7 gündür. İcra mahkemesi ise 20 gün içinde duruşma gerçekleştirir. İhaleye fesat karıştırma, ihaleye katılacak olanları engelleme, ihalenin yapılacağı mülke ilişkin bilgilerin gizli tutulması gibi sebeplerle ihalenin feshi davası açılıyor. Genelde icra daireleri usulsüzlük yapılmaması için titiz davranırlar.
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İHALEDE SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
İhale açılmadan önce evin rayiç bedelinin değerlemesi yapılır. Örnek olarak 380 bin liralık rayici olan daire 198 bin liradan ihaleye açılır. İlk ihalede evin muhammen bedelinden yüzde 50 düşük teklif gelirse satış yapılmaz ve ihale ikinci defa 10 gün sonra aynı icra dairesi tarafından tekrarlanır.
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Evin yüzde 50 muhammen bedelinin üstünde teklif veren ihaleyi kazanır. Bu durumla karşılaşılmaması için icra daireleri genelde evlerin yüzde 50’sinin çok az üzerinde fiyatlardan ihaleyi açarlar.
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İCRA DAİRESİNE ÖDEME YAPILIR MI?
İcra ihalelerinde, malı satın alan kişi satış bedeli dışında ihale bedeli üzerinden KDV ile damga vergisi ve tellaliye benzeri giderleri de ödemek zorunda. Tüm bunların yanında tapu masraflarını da ihaleyi kazanan ödüyor.
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OTOMATİK TEKLİF TANIMLAMAK MÜMKÜN
İcra dairesine gitmeden de ihaleye katılabiliyorsunuz. UYAP sisteminde otomatik teklif verme seçeneğini kullanırsanız ihaleye gitmeden ihaleye girebilirsiniz. Örnek olarak 250 bin liradan açılan ihalede 300 bin liraya kadar otomatik teklif seçeneğini açarsanız ihale 275 bin lirada bitse bile siz 276 bin lira ödeyerek satın almayı gerçekleştirebilirsiniz.
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UYAP’IN SİTESİ NASIL KULLANILIR?
UYAP’ın e-satış sistemine ücretsiz üye olduktan sonra taşınır, taşınmaz, taşıt gibi seçenekleri seçip istenilen adreslerde ya da istenilen özelliklerdeki taşınmazlara bakılabilir. İhaleye ilişkin tüm bilgileri detaylarına bakarak görüntülenebiliyor.