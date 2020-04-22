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Teknoloji
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 10:17,

Çok satan popüler telefonlar

Samsung'tan Huawei'ye, Apple'dan Xiaomi'ye pek çok telefon üretici, en yeni telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturuyor. İşte bu haftanın en çok dikkat çeken ve fiyatlarıyla şaşırtan telefonları...

Bu bir ilandır

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1Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T

Yüksek donanım seviyesine rağmen uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin ön kamerası tepesinden çıkıp kaybolan telefonu Xiaomi Mi 9T, şirketin en çok ilgi gören telefonlarından biri... Türkiye'de ise fiyatı bugün itibariyle epey düştü.

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2Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.

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3Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei'nin son zamanlarda dikkat çeken telefonlardan biri olan Huawei Y9 Prime 2019, ekranın tamamını size veriyor. Ön yüzünde kamera görünmeyen telefonda ön kamera tepede gizli. Kullanmadığınızda kamera kayboluyor.

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4Oppo A5s

Oppo A5s

4230 mAh kapasiteli pil ile geldiğinden uzun bir batarya ömrü sunan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun yeni telefonlarından Oppo A5s, 32 GB dahili hafızasıyla geliyor.

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5Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M20

5000 mAh batarya ile gelen Samsung Galaxy M20, 15W Type C hızlı şarj cihazı sayesinde 3 kat daha hızlı şarj oluyor. Ultra Geniş Açılı Arka Kamera ile birlikte manzara fotoğrafları konusunda hayli iyi işler çıkaran cihaz, 10 dakika hızlı şarj ile 3 saat video izlemenize, 11 saat müzik dinleyebilmenize olanak veriyor.

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6Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51

Sonsuz-0 ekran ile geldiğinden ekranı büyük ölçüde kullanıcıya bırakak Samsung Galaxy A51, prizmatik arka kapak tasarımına sahip. 48 MP dörtlü arka kamera kullanan cihaz ile pek çok açıdan hayli iyi görüntüler çekebiliyorsunuz. Fiyatı da uygun...

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7Samsung Galaxy M30S

Samsung Galaxy M30S

Zengin bir izleme deneyimi için Sonsuz-V ekran ile gelen Samsung Galaxy M30S, anı yakalamanıza yardımcı olan üçlü arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Ultra geniş açılı kamerasıyla fotoğraf karesine çok daha fazlasını sığdırabiliyorsunuz.

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8iPhone 11

iPhone 11

6.1 inç Liquid Retina HD ekranla gelen ve suya dayanıklı tasarımı sayesinde 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikte dayanabilen iPhone 11, Apple'ın en yeni iPhone modellerinden biri. Telefon, şu an indirime girmiş durumda.

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9Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10+

Ön yüzünde daha iyi portre selfie görüntüler çekilebilmesi için iki kamera ile gelen ve fotoğraf konusunda hayli başarılı olan Galaxy S10 Plus, 128 GB dahili hafızasıyla geliyor ve fiyatıyla da şaşırtıyor.

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10Realme 5i

Realme 5i

realme 5i, 6.52 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 5000mAh batarya kapasitesi ile bir gün boyunca şarja ihtiyaç duymayan cihaz, arka yüzünde Sony IMX386 sensörden oluşan 12M+8M+2M+2M dörtlü kamera kullanıyor.

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