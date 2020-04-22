Çok satan popüler telefonlar

Samsung'tan Huawei'ye, Apple'dan Xiaomi'ye pek çok telefon üretici, en yeni telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturuyor. İşte bu haftanın en çok dikkat çeken ve fiyatlarıyla şaşırtan telefonları...
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Xiaomi Mi 9T
Yüksek donanım seviyesine rağmen uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin ön kamerası tepesinden çıkıp kaybolan telefonu Xiaomi Mi 9T, şirketin en çok ilgi gören telefonlarından biri... Türkiye'de ise fiyatı bugün itibariyle epey düştü.
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.
Huawei'nin son zamanlarda dikkat çeken telefonlardan biri olan Huawei Y9 Prime 2019, ekranın tamamını size veriyor. Ön yüzünde kamera görünmeyen telefonda ön kamera tepede gizli. Kullanmadığınızda kamera kayboluyor.
4230 mAh kapasiteli pil ile geldiğinden uzun bir batarya ömrü sunan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun yeni telefonlarından Oppo A5s, 32 GB dahili hafızasıyla geliyor.
5000 mAh batarya ile gelen Samsung Galaxy M20, 15W Type C hızlı şarj cihazı sayesinde 3 kat daha hızlı şarj oluyor. Ultra Geniş Açılı Arka Kamera ile birlikte manzara fotoğrafları konusunda hayli iyi işler çıkaran cihaz, 10 dakika hızlı şarj ile 3 saat video izlemenize, 11 saat müzik dinleyebilmenize olanak veriyor.
Sonsuz-0 ekran ile geldiğinden ekranı büyük ölçüde kullanıcıya bırakak Samsung Galaxy A51, prizmatik arka kapak tasarımına sahip. 48 MP dörtlü arka kamera kullanan cihaz ile pek çok açıdan hayli iyi görüntüler çekebiliyorsunuz. Fiyatı da uygun...
Zengin bir izleme deneyimi için Sonsuz-V ekran ile gelen Samsung Galaxy M30S, anı yakalamanıza yardımcı olan üçlü arka kamerasıyla dikkat çekiyor. Ultra geniş açılı kamerasıyla fotoğraf karesine çok daha fazlasını sığdırabiliyorsunuz.
6.1 inç Liquid Retina HD ekranla gelen ve suya dayanıklı tasarımı sayesinde 30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlikte dayanabilen iPhone 11, Apple'ın en yeni iPhone modellerinden biri. Telefon, şu an indirime girmiş durumda.
Ön yüzünde daha iyi portre selfie görüntüler çekilebilmesi için iki kamera ile gelen ve fotoğraf konusunda hayli başarılı olan Galaxy S10 Plus, 128 GB dahili hafızasıyla geliyor ve fiyatıyla da şaşırtıyor.
realme 5i, 6.52 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 5000mAh batarya kapasitesi ile bir gün boyunca şarja ihtiyaç duymayan cihaz, arka yüzünde Sony IMX386 sensörden oluşan 12M+8M+2M+2M dörtlü kamera kullanıyor.