Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişi evinden çalışmalarını sürdürüyor. İş olsun eğlence olsun; dizüstü bilgisayarların önemli bugünlerde epey arttı. İşte mutlaka göz atmanız gereken ve fiyatıyla şaşırtan çok satan dizüstü bilgisayarlar...
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Apple MQD32TU/A MacBook Air 13.3
Apple'ın popüler cihazlarından biri olan MacBook Air'in bu yeni sürümü, 13.3 inç ekran büyüklüğüne sahip. Şık tasarıma zaten değinmeye gerek yok. Bir 802.11ac kablosuz erişim noktasına bağlandığınız anda, önceki nesil Wi-Fi teknolojisine göre 3 kata kadar daha hızlı performans elde edebiliyorsunuz.
15.6 inç ekranla gelen ve 1366 x 768 piksel çözünürlük sunan HP'nin bu yeni nesil dizüstü bilgisayarı 5. nesil Intel Core i3-5005U'dan güç alıyor. Intel HD Graphics 5500 ekran yongasıyla gelen ürün, 4 GB RAM ile birlikte geliyor.
Oyun bilgisayarı arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşlemci olarak Intel Comet Lake Core i5-10300H kullanan ürün, ekran kartı olarak da 4GB GDDR6 Nvidia GTX1650TI kullanıyor. 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 1920x1080 ekran çözünürlüğü sunuyor.
Intel Core i5 işlemci kullanan ve 4 GB RAM ile gelen cihaz, tam boyutlu klavyeye sahip. Özellikle de rahatça yazmayı arzu ettiğiniz bir bilgisayar arıyorsanız tuşları büyük olan bu ürüne şans verebilirsiniz.
14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve oyun bilgisayarlarıyla dünyanın yakından tanıdığı bir isim olan MSI, Intel I5-10210U işlemci kullanıyor. Nvidia Geforce MX250 2GB GDDR5 grafik kartı kullanan ürün, 8GB DDR4 2666 Mhz bellek ve 512 GB SSD'ye sahip.
15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü sunan HP'nin bu dizüstü bilgisayar modeli, Intel'in Core i3 işlemcisini kullanıyor. 4 GB RAM ile gelen ürün, 256 GB dahili hafızaya sahip.
500 GB dahili hafızayla gelen ve 4 GB RAM kullanan ürün, Intel Core i3 işlemciden gücünü alıyor. Orta seviye bilgisayar arayanların dikkat etmesi gereken bir ürün olan HP 6MP68ES 250 G7, 15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip.