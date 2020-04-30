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Teknoloji
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 14:31,

Çok satan dizüstü bilgisayarlar

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişi evinden çalışmalarını sürdürüyor. İş olsun eğlence olsun; dizüstü bilgisayarların önemli bugünlerde epey arttı. İşte mutlaka göz atmanız gereken ve fiyatıyla şaşırtan çok satan dizüstü bilgisayarlar...

Bu bir ilandır

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1Apple MQD32TU/A MacBook Air 13.3
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Apple MQD32TU/A MacBook Air 13.3

Apple'ın popüler cihazlarından biri olan MacBook Air'in bu yeni sürümü, 13.3 inç ekran büyüklüğüne sahip. Şık tasarıma zaten değinmeye gerek yok. Bir 802.11ac kablosuz erişim noktasına bağlandığınız anda, önceki nesil Wi-Fi teknolojisine göre 3 kata kadar daha hızlı performans elde edebiliyorsunuz.

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2HP 15 Dizüstü Bilgisayar
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HP 15'' Dizüstü Bilgisayar

15.6 inç ekranla gelen ve 1366 x 768 piksel çözünürlük sunan HP'nin bu yeni nesil dizüstü bilgisayarı 5. nesil Intel Core i3-5005U'dan güç alıyor. Intel HD Graphics 5500 ekran yongasıyla gelen ürün, 4 GB RAM ile birlikte geliyor.

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3MONSTER ABRA A5
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MONSTER ABRA A5

Oyun bilgisayarı arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşlemci olarak Intel Comet Lake Core i5-10300H kullanan ürün, ekran kartı olarak da 4GB GDDR6 Nvidia GTX1650TI kullanıyor. 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 1920x1080 ekran çözünürlüğü sunuyor.

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4HP 14 HD Dizüstü Bilgisayar
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HP 14" HD Dizüstü Bilgisayar

Intel Core i5 işlemci kullanan ve 4 GB RAM ile gelen cihaz, tam boyutlu klavyeye sahip. Özellikle de rahatça yazmayı arzu ettiğiniz bir bilgisayar arıyorsanız tuşları büyük olan bu ürüne şans verebilirsiniz.

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5Msi 14 Dizüstü Bilgisayar
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Msi 14" Dizüstü Bilgisayar

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve oyun bilgisayarlarıyla dünyanın yakından tanıdığı bir isim olan MSI, Intel I5-10210U işlemci kullanıyor. Nvidia Geforce MX250 2GB GDDR5 grafik kartı kullanan ürün, 8GB DDR4 2666 Mhz bellek ve 512 GB SSD'ye sahip.

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6HP 6MQ71EA 15.6 Dizüstü Bilgisayar
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HP 6MQ71EA 15.6" Dizüstü Bilgisayar

15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü sunan HP'nin bu dizüstü bilgisayar modeli, Intel'in Core i3 işlemcisini kullanıyor. 4 GB RAM ile gelen ürün, 256 GB dahili hafızaya sahip.

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7HP 6MP68ES 250 G7
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HP 6MP68ES 250 G7

500 GB dahili hafızayla gelen ve 4 GB RAM kullanan ürün, Intel Core i3 işlemciden gücünü alıyor. Orta seviye bilgisayar arayanların dikkat etmesi gereken bir ürün olan HP 6MP68ES 250 G7, 15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip.

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