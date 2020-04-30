Teknoloji Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 14:31 , 30 Nisan 2020 - 15:03

Çok satan dizüstü bilgisayarlar

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişi evinden çalışmalarını sürdürüyor. İş olsun eğlence olsun; dizüstü bilgisayarların önemli bugünlerde epey arttı. İşte mutlaka göz atmanız gereken ve fiyatıyla şaşırtan çok satan dizüstü bilgisayarlar...



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