Çok önemli ikinci el telefon uyarısı

Türkiye’de yıllık 20 milyon adede ulaşan 2. el telefon pazarı düşünüldüğünde bu cihazların yaklaşık 3,8 milyonunda hassas kişisel bilgiler yer aldığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu kişisel verilerin kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, gasp ve şantaj gibi bir dizi suç için kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.