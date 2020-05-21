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Teknoloji
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 17:21,

Çok önemli ikinci el telefon uyarısı

Sıfır telefonları pahalı bulan ve ikinci el telefonu tercih edenlerle birlikte elindeki telefonları satmak isteyenleri çok yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.

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Koronavirüs nedeniyle ithalatın sekteye uğraması, ek vergiler, döviz kurunun yükselmesi ve taksitlerin sınırlandırılması 2. el telefon pazarını hareketlendirdi. Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre telefonunu satışa çıkaran her 100 kişiden 19’unun oldukça hassas kişisel bilgilerini silmediği ortaya çıktı.

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Bu bilgilerin kötü ellerde kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve şantaj için kullanılabileceğini belirten uzmanlar, satışa çıkarılacak tüm telefonlardaki kişisel verilerin silinerek fabrika ayarlarına sıfırlanması gerektiği uyarısında bulunuyor.

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Türkiye’de yıllık 20 milyon adede ulaşan 2. el telefon pazarı düşünüldüğünde bu cihazların yaklaşık 3,8 milyonunda hassas kişisel bilgiler yer aldığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu kişisel verilerin kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, gasp ve şantaj gibi bir dizi suç için kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.

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Hertfordshire Üniversitesi araştırmacıları, “2. el bir telefondan bir önceki sahibinin kim olduğuna dair bilgi edinilebilir mi?” sorusuna cevap bulmak amacıyla eBay üzerinden 100 adet ikinci el telefon satın aldı.

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Araştırmacılar, ileri teknolojiye sahip akıllı telefonlardan geleneksel cep telefonlarına kadar birçok telefonu inceleyerek %19’unda cihazın bir önceki sahibine dair hassas kişisel bilgiler içerdiğini, %17’sinde ise bir önceki sahibinin kim olduğunun bulunabileceği yönünde veriler bulunduğunu saptadı.

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Telefonlarda bulunan veriler arasında önceki sahibine ait vergi numarası, sosyal güvenlik numarası, doğum tarihi, rehber kaydı, son yapılan aramaların listesi, SMSer, multimedya mesajları, cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar, telefon numarası, e-posta adres ve şifresi, banka hesabı bilgileri, kişisel fotoğraflar ve videolar, sosyal medya hesap bilgileri, Apple ID bilgileri, e-ticaret sitesi üyelik bilgileri, internet tarama geçmişi ve kişisel notlar gibi hassas bilgiler bulunuyor.

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Türkiye’de her yıl satışa çıkarılan 2. el telefonlardan 4 milyona yakın telefondaki kişisel bilgilerin silinmediğine dikkat çeken Akkoyunlu, bu durumun verilerin nasıl düzgün bir şekilde silineceğinin veya kişisel verilerin açığa çıkması durumundaki risklerin anlaşılamamasından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

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Telefonlarda bırakılan kişisel verilerin kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve şantaj için kullanılabileceğini belirten Akkoyunlu, telefonların satışa çıkarılmadan önce yedeklenmesi, telefonda bulunan tüm hesapların devre dışı bırakılması, SIM kartının çıkarılması ve en son adımda ise telefonun fabrika ayarlarına sıfırlanması gerektiğini belirtiyor.

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