Çok önemli destek detayı! Onlar da 1.177 lira destek alabilir

Cevap: 15 Mart tarihinden itibaren işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği alamayan çalışanlara devlet aylık 1.177 lira nakdi ücret desteği verecek. İşsizlik ödeneği için önceden başvuranların yeniden başvuruda bulunmasına gerek yok, İŞKUR ödemeyi otomatik olarak yapacak. İŞKUR’dan neden böyle bir cevap aldığınızı bilemem ama yeni yasa bu hakkı size tanıyor. 1.177 lira destekten yararlanırsanız üçüncü faz sosyal yardımdan yararlanamazsınız.