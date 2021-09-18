Çok konuşulacak araştırma: Uzun Kovid'in sınıfı değişiyor
Arkansas Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüs vakalarının bir kısmında virüsün kendi proteinlerine saldıran 'oto-antikorlar' ürettiğini keşfetti. Araştırmacılar, Uzun Süreli Kovid'in otoimmün bir hastalık olarak sınıflandırılabileceğini öne sürerken, iddia doğrulanırsa tedavi yöntemlerinde ciddi değişiklikler olabilir.
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Yapılan son araştırmalara göre, koronavirüs hastalarının üçte birinde 12 hafta veya daha uzun süredir devam eden en az bir kalıcı semptom var. Bilim adamları, bir yıldan fazla bir süredir bunun neden olduğu gizemle boğuşuyor.
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Uzun süreli Kovid-19 üzerine araştıma yapan Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri araştırmacısı John Arthur ve ekibi koronavirüs vakalarının bir kısmında virüsün kendi proteinlerine saldıran 'oto-antikorlar' ürettiğini keşfetti.
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Insider'a konuşan Arthur “Şu anda bunun bir otoimmün hastalık olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz, ancak gerçekten öyle görünmeye başlıyor” dedi.
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NEDİR BU OTO-ANTİKOR?
Bilim insanlarının aktardığı bilgiye göre, bir kişi enfekte olduğunda vücudu koronavirüsü nötralize etmek için antikorlar geliştirir.
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Ancak bazı insanların bağışıklık sistemleri, bu antikorları yanlışlıkla yabancı bir tehdit olarak algılar ve onlarla savaşmak için oto-antikorlar üretir. Birçok uzun süreli Kovid hastası için durum böyle görünüyor.
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DOĞRULANIRSA TEDAVİ YÖNTEMLERİ DEĞİŞEBİLİR
Teori doğru çıkarsa, Kovid-19 tedavilerine ciddi etkileri olabilir. Örneğin, belirli kan basıncı ilaçları, zararlı inflamasyon kaskadını bastırmak için kullanılabilir.
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Arthur'un ekibi, plazma bağışlayan 32 Kovid-19 hastasından ve orada hastaneye kaldırılan 15 kişiden kan örneklerini analiz etti.
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Plazma donörlerinin yaklaşık %81'i ve hastanede yatan hastaların %93'ü, ACE2 enzimlerini inhibe eden belirli bir oto-antikor geliştirmişti.
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Ancak bu ACE2 antikorlarının uzun süreli Kovid'e neden olup olmadığını kesin olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.
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Araştırmacılar ayrıca, şiddetli enfeksiyonların hafif enfeksiyonlardan daha fazla oto-antikor üretip üretmediğinden henüz emin değiller.
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Arthur'un çalışması, yüksek kan basıncı ilaçlarının uzun süreli Kovid-19'u tedavi etmek için kullanıldığına dair bazı kanıtlar sunuyor.
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ACE2 normalde kan basıncını artıran bir kimyasalı kan akışını artıran bir kimyasala dönüştürerek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
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Uzun Kovid, bu dönüşüm sürecini engelleyebilir ve ilk kimyasalın zararlı seviyelerde iltihaplanma üretmesine neden olabilir.
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Arthur'un çalışması ayrıca aşıların uzun süreli Kovid hastaları arasında koronavirüs antikorları ve oto-antikor düzeylerini dengeleyebileceğini öne sürüyor.
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Arthur konuya ilişkin "Bir sonraki aşamada bakacağımız şeylerden biri de bu aşı durumunun bu ACE2 antikorlarına etkisi olacak" dedi.