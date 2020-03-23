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Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 07:00, /

'Çok iyi toz alırım' Ünlü isimlerin ev halleri

Ünlü isimler evlerinde koronavirüse karşı izolasyona ve karantinaya devam ediyor. Ünlüler işte en konforlu ev halleriyle karşınızda...

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1Kitaplarımı okuyorum

Kitaplarımı okuyorum

Ceylan Çapa, arkadaşlarına “Evde kal” uyarısında bulundu. Kitaplarını okuduğunu söyleyen Çapa, köpeğiyle bir fotoğrafını paylaşarak Nathalie Fanj, Burak Altındağ ve Melodi Elbirliler’i de çağrıda bulundu.

2ÇOK İYİ TOZ ALIRIM

ÇOK İYİ TOZ ALIRIM

Sekiz gündür evden dışarı çıkmayan Ebru Polat, eşyalarının tozunu almaya başladı: “İtinayla evlere temizliğe, yardıma gelinir. İsteyen varsa randevu alın. İyi toz alırım”

3BİTKİLERLE İLGİLENİYORUM

BİTKİLERLE İLGİLENİYORUM

Gizem Özdilli, evde bitkileriyle ilgilendiğini belirtti. Model, “Evde kalıyoruz ama boş yapmıyoruz. Avukat Burcu Mutlugil başlattı ‘Evde işe yarar ne yaptın?’ Bu durumun yayılmasını umarak arkadaşım Mine’ye aynı soruyu soruyorum. Siz evinizde işe yarar ne yapıyorsunuz?” diye hayranlarına soru sordu.

4DURMADAN TEMİZLİK YAPIYORUZ

DURMADAN TEMİZLİK YAPIYORUZ

Oyuncu Esra Akkaya, koronavirüs nedeniyle İngiltere’den oğlu Can’la Türkiye’ye döndü. Oyuncu evinde durmadan temizlik yaptığını gösteren videolarını sosyal medya hesabınan paylaştı. Oyuncu, “Evimize döndük. Tatlı tatlı, uslu uslu evde oturuyorum. Can durmadan televizyon izliyor. Ben de temizlik yaparak günleri geçiriyorum. İnşallah sağlığımız yerinde olsun da” dedi.

5BİZ DIŞARI ÇIKMIYORUZ

BİZ DIŞARI ÇIKMIYORUZ

Oyuncu Cansel Elçin, sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ve kedisiyle bir video paylaşarak hayranlarına “Biz dışarı çıkmıyoruz. Evde kal” çağrısında bulundu.

6ZEYTİNYAĞLI SARMA YAPACAĞIZ

ZEYTİNYAĞLI SARMA YAPACAĞIZ

Ceyda Kasabalı, eşi Fırat Albayram ile fotoğrafını paylaşarak altına esprili bir not yazdı: “Siz evde ne yapıyorsunuz bakalım? Fırat zeytinyağlı sarma yapacakmış. Onun videosunu çekeceğiz. Umarım dolmadan zehirlenmem.”

7DİNLEYİCİLERE ARMAĞANIMIZ

DİNLEYİCİLERE ARMAĞANIMIZ

Oyuncu Demet Evgar, ertelediği konserin provalarından bir videoyu Instagram hesabında paylaştı. Arkadaşı Dilek Türkan’ın da gitarıyla eşlik ettiği oyuncu, videoya “Siz sevgili dinleyicilerime armağanımız. Sizin de ruhunuza iyi gelsin” notunu düştü.

8ÖZEL EKİP ÇAĞIRDI

ÖZEL EKİP ÇAĞIRDI

Didem Soydan evini özel bir ekibe temizletti ve ilaçlattı. O anları Instagram’ın hikaye bölümünden de paylaşan ünlü model, “Tüm evi dezenfekte ettiriyorum” dedi.

9ODASINDAN KONSER

ODASINDAN KONSER

Ekin Beril, Birlikte Güzel’in “Ev’de” konseptiyle başlattığı canlı müzik buluşmalarında ukulele ile çaldığı şarkılarını odasından söyledi. Instagram buluşmaları kapsamında yarın akşam saat 22.00’de Emir Can İğrek canlı yayında olacak. Konserler öncesinde takipçilerinden de istek şarkı isteyecek.

10BONCUKA KAYISI

BONCUK'A KAYISI

Usta ses sanatçı Emel Sayın, ev hallerini paylaştı. Sayın, köpeği Boncuk’u kucağına aldı ve eliyle kayısı yedirdi. “Sabah hallerimiz böyle” diyen sanatçının videosu sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.

11CENEMİ BULDUM

CENEMİ BULDUM

Enis Arıkan, kedisiyle sekiz gündür evden çıkmadığını belirtti. Oyuncu, tıraş olduğu bir fotoğrafı, “8. gün... Yıllardır kaybettiğim çenemi buldum” notuyla paylaştı.

12CANLI YAYINDA NOSTALJİ

CANLI YAYINDA NOSTALJİ

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu önceki akşam hayranlarına sosyal medya hesabından canlı yayında DJ’lik yaptı. 1970 ve 80’li yıllara ait nostaljik şarkıları plaklardan çalan oyuncu, bir hayranın isteği üzerine Ajda Pekkan albüm koleksiyonundan da bir şarkı paylaştı.

13BİLİNÇLİ HAREKET EDELİM

BİLİNÇLİ HAREKET EDELİM

Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can’la evde kaldıklarını söyledi: “Evet, hava güneşli, tam sahilde yürüyüş havası. Şimdilik bunlar bir süreliğine askıya aldığımız şeyler. Bizler evdeyiz. Lütfen hava güzel diye dışarı çıkmayın, bilinçli hareket edelim. Güzel günler görmek için bir süre evde kalabiliriz.”

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