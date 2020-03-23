'Çok iyi toz alırım' Ünlü isimlerin ev halleri

Ünlü isimler evlerinde koronavirüse karşı izolasyona ve karantinaya devam ediyor. Ünlüler işte en konforlu ev halleriyle karşınızda...
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1
Kitaplarımı okuyorum
Ceylan Çapa, arkadaşlarına “Evde kal” uyarısında bulundu. Kitaplarını okuduğunu söyleyen Çapa, köpeğiyle bir fotoğrafını paylaşarak Nathalie Fanj, Burak Altındağ ve Melodi Elbirliler’i de çağrıda bulundu.
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ÇOK İYİ TOZ ALIRIM
Sekiz gündür evden dışarı çıkmayan Ebru Polat, eşyalarının tozunu almaya başladı: “İtinayla evlere temizliğe, yardıma gelinir. İsteyen varsa randevu alın. İyi toz alırım”
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BİTKİLERLE İLGİLENİYORUM
Gizem Özdilli, evde bitkileriyle ilgilendiğini belirtti. Model, “Evde kalıyoruz ama boş yapmıyoruz. Avukat Burcu Mutlugil başlattı ‘Evde işe yarar ne yaptın?’ Bu durumun yayılmasını umarak arkadaşım Mine’ye aynı soruyu soruyorum. Siz evinizde işe yarar ne yapıyorsunuz?” diye hayranlarına soru sordu.
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DURMADAN TEMİZLİK YAPIYORUZ
Oyuncu Esra Akkaya, koronavirüs nedeniyle İngiltere’den oğlu Can’la Türkiye’ye döndü. Oyuncu evinde durmadan temizlik yaptığını gösteren videolarını sosyal medya hesabınan paylaştı. Oyuncu, “Evimize döndük. Tatlı tatlı, uslu uslu evde oturuyorum. Can durmadan televizyon izliyor. Ben de temizlik yaparak günleri geçiriyorum. İnşallah sağlığımız yerinde olsun da” dedi.
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BİZ DIŞARI ÇIKMIYORUZ
Oyuncu Cansel Elçin, sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ve kedisiyle bir video paylaşarak hayranlarına “Biz dışarı çıkmıyoruz. Evde kal” çağrısında bulundu.
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ZEYTİNYAĞLI SARMA YAPACAĞIZ
Ceyda Kasabalı, eşi Fırat Albayram ile fotoğrafını paylaşarak altına esprili bir not yazdı: “Siz evde ne yapıyorsunuz bakalım? Fırat zeytinyağlı sarma yapacakmış. Onun videosunu çekeceğiz. Umarım dolmadan zehirlenmem.”
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DİNLEYİCİLERE ARMAĞANIMIZ
Oyuncu Demet Evgar, ertelediği konserin provalarından bir videoyu Instagram hesabında paylaştı. Arkadaşı Dilek Türkan’ın da gitarıyla eşlik ettiği oyuncu, videoya “Siz sevgili dinleyicilerime armağanımız. Sizin de ruhunuza iyi gelsin” notunu düştü.
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ÖZEL EKİP ÇAĞIRDI
Didem Soydan evini özel bir ekibe temizletti ve ilaçlattı. O anları Instagram’ın hikaye bölümünden de paylaşan ünlü model, “Tüm evi dezenfekte ettiriyorum” dedi.
9
ODASINDAN KONSER
Ekin Beril, Birlikte Güzel’in “Ev’de” konseptiyle başlattığı canlı müzik buluşmalarında ukulele ile çaldığı şarkılarını odasından söyledi. Instagram buluşmaları kapsamında yarın akşam saat 22.00’de Emir Can İğrek canlı yayında olacak. Konserler öncesinde takipçilerinden de istek şarkı isteyecek.
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BONCUK'A KAYISI
Usta ses sanatçı Emel Sayın, ev hallerini paylaştı. Sayın, köpeği Boncuk’u kucağına aldı ve eliyle kayısı yedirdi. “Sabah hallerimiz böyle” diyen sanatçının videosu sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.
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CENEMİ BULDUM
Enis Arıkan, kedisiyle sekiz gündür evden çıkmadığını belirtti. Oyuncu, tıraş olduğu bir fotoğrafı, “8. gün... Yıllardır kaybettiğim çenemi buldum” notuyla paylaştı.
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CANLI YAYINDA NOSTALJİ
Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu önceki akşam hayranlarına sosyal medya hesabından canlı yayında DJ’lik yaptı. 1970 ve 80’li yıllara ait nostaljik şarkıları plaklardan çalan oyuncu, bir hayranın isteği üzerine Ajda Pekkan albüm koleksiyonundan da bir şarkı paylaştı.
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BİLİNÇLİ HAREKET EDELİM
Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can’la evde kaldıklarını söyledi: “Evet, hava güneşli, tam sahilde yürüyüş havası. Şimdilik bunlar bir süreliğine askıya aldığımız şeyler. Bizler evdeyiz. Lütfen hava güzel diye dışarı çıkmayın, bilinçli hareket edelim. Güzel günler görmek için bir süre evde kalabiliriz.”