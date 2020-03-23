'Çok iyi toz alırım' Ünlü isimlerin ev halleri

BİLİNÇLİ HAREKET EDELİM Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can’la evde kaldıklarını söyledi: “Evet, hava güneşli, tam sahilde yürüyüş havası. Şimdilik bunlar bir süreliğine askıya aldığımız şeyler. Bizler evdeyiz. Lütfen hava güzel diye dışarı çıkmayın, bilinçli hareket edelim. Güzel günler görmek için bir süre evde kalabiliriz.”