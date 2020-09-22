'Çok içime kapandım' dedi ve baldırlarından yağ aldırdı

EGZERSİZ DE İŞE YARAMADI Phillips, lipödem olarak adlandırılan bir sorunu olduğunu belirterek "Bu, vücudunuzun herhangi bir yerinde ödem toplanmasına neden olabilir. Benimki de baldırlarımda toplanmıştı. Egzersiz de bu sorunun çözümü değil" diyerek neden bıçak altına yattığını anlattı.