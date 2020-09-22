'Çok içime kapandım' dedi ve baldırlarından yağ aldırdı
Kusursuz güzellik arzusu, birçok kişiyi fiziksel görünümlerinde değişiklikler yapmaya yöneltiyor. Özellikle de ekran karşısındakileri.
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BÖYLESİ ÇOK YAYGIN DEĞİL
Bugüne kadar burnunu, göğüslerini, kalçasını ya da karın kaslarını düzelttirenlere çok tanık olduk. Ama büyük olasılıkla böylesi çok yaygın değil.
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'İÇE KAPANMAMA NEDEN OLDU'
Katıldığı bir yarışma programıyla ün kazanan genç yıldız, bir sağlık sorunundan kaynaklandığı ve "içine kapanmasına neden olduğu için" baldırlarından yağ aldırdı.
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YARIŞMA PROGRAMIYLA ADINI DUYURDU
Bu yılın başında İngiltere'de ekrana gelen Love Island (Aşk Adası) adlı yarışma programıyla adını duyuran Shaughna Phillips, kalınlığından yakındığı bacaklarının daha ince bir görünüme kavuşması için bıçak altına yattı ve baldırlarından yağ aldırdı.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
26 yaşındaki Shaughna Phillips, geçirdiği operasyonla ilgili olarak da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaptı. Phillips, katıldığı yarışma sayesinde kendisine bazı kozmetik ve estetik prosedürler armağan edildiğini ancak baldır operasyonunun finansal giderini ise kendisinin karşıladığını belirtti.
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SAĞLIK SORUNU
Shaughna Phillips, İngiliz basınına verdiği röportajda aslında bacaklarının baldır kısmından yağ aldırmasının bir sağlık sorunundan kaynaklandığını anlattı.
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EGZERSİZ DE İŞE YARAMADI
Phillips, lipödem olarak adlandırılan bir sorunu olduğunu belirterek "Bu, vücudunuzun herhangi bir yerinde ödem toplanmasına neden olabilir. Benimki de baldırlarımda toplanmıştı. Egzersiz de bu sorunun çözümü değil" diyerek neden bıçak altına yattığını anlattı.
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Shaughna Phillips, operasyonu bu ayın başlarında geçirdiğini söyledi. Phillips, bacaklarının görüntüsü yüzünden yıllarca kendini kötü hissettiğini ve içine kapandığını söyledi.
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EVDE DİNLENİYOR
Genç yıldız, baldırlarındaki yağları alacak bir operatör bulduktan sonra bıçak altına yattığını şimdi de evde dinlendiğini belirtti.