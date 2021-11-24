‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi
Bir ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen oyuncu Zeynep Koçak, görüntüsü ile şaşırttı. Kelebek yazarı Orkun Ün, Zeynep Koçak'ın değişimini köşesine taşıdı.
Bunun adı radikal değişimdir
"Bu bir değişim yazısıdır.
Çok kişiyi ikiye bölecek bir yazıdır;
- Bu kadar da değişim normal mi?
- Değişirsem Zeynep gibi mi değişmeliyim?
Sorularını tartışmaya açacak bir yazıdır. Pazartesi akşamı ‘Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ yapıldı.
Gecenin sunucularından biri oyuncu Zeynep Koçak’tı. ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programından tanırsınız onu.
Tanırsınız dediğime bakmayın, tanıdığımız halinden eser yok. Gerçekten yok. Mesela kilo almış Zeynep."
Çok kişiyi ikiye bölecek bir yazıdır;
- Bu kadar da değişim normal mi?
- Değişirsem Zeynep gibi mi değişmeliyim?
Sorularını tartışmaya açacak bir yazıdır. Pazartesi akşamı ‘Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ yapıldı.
Gecenin sunucularından biri oyuncu Zeynep Koçak’tı. ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programından tanırsınız onu.
Tanırsınız dediğime bakmayın, tanıdığımız halinden eser yok. Gerçekten yok. Mesela kilo almış Zeynep."
" Çok da yakışmış ama kilo dışındaki değişim tam anlamıyla estetik mucizesi.
- Kaşlar değişmiş.
- Gözler deseniz farklı bakıyor.
- Yanaklar mı, eskisinden eser yok.
- Dudaklar zaten yapılmış.
- Çene, boyun falan komple bakımdan geçmiş.
İşte bu noktada bizler ikiye ayrılacağız. Bir kısmımız, “bu kadar değişim normal mi?” diye soracak."
- Kaşlar değişmiş.
- Gözler deseniz farklı bakıyor.
- Yanaklar mı, eskisinden eser yok.
- Dudaklar zaten yapılmış.
- Çene, boyun falan komple bakımdan geçmiş.
İşte bu noktada bizler ikiye ayrılacağız. Bir kısmımız, “bu kadar değişim normal mi?” diye soracak."
‘Değişeceksem Zeynep gibi değişirim’ciyim
"Yerinde bir soru. İfade değişiyor çünkü, yaşanmışlıklar uçup gidiyor, size eskiden bakan kişiyle şimdi bakan kişi başka biri artık.“Ama değişeceksem Zeynep gibi değişirim” diyenler de çok olacak.
Onlar da haklı. Ortalıkta öyle estetik faciaları görüyoruz ki... Keşke yapmasaydın diyoruz. Ama Zeynep’in değişiminde ‘keşke’lik hiçbir şey yok. İyi olmuş.
Benim tarafıma gelince, taraf belli.
Ben; ‘insan kendiyle bu kadar da oynar mı’cı değilim. Ben ‘değişeceksem Zeynep gibi değişirim’ciyim."
Onlar da haklı. Ortalıkta öyle estetik faciaları görüyoruz ki... Keşke yapmasaydın diyoruz. Ama Zeynep’in değişiminde ‘keşke’lik hiçbir şey yok. İyi olmuş.
Benim tarafıma gelince, taraf belli.
Ben; ‘insan kendiyle bu kadar da oynar mı’cı değilim. Ben ‘değişeceksem Zeynep gibi değişirim’ciyim."
İrem Derici, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Derin göğüs ve yırtmaç dekolteli kostümüyle dikkat çeken İrem Derici sahnede esprili açıklamalara imza attı.
Songül Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram’dan paylaştı. Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı.
Kendimi iyi hissetmek için yaptım!
Ünlü sunucu yaptırdığı estetikler hakkında şunları söyledi: “Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan’dan duydum ve güç aldım. Kendimi iyi hissetmek için yaptım. Çok eleştiren de oldu. İlk başta tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranda bulunurum.” (Deniz BOY)
DEĞİŞİMİNİ YAYINLADI
Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda estetik operasyonu için bıçak altına yatmış, iyileşme sürecini de Instagram hesabından an be an yayınlamıştı.
Ünlü sunucu ameliyatın izleri iyileşince son halini sevenleriyle paylaştı. 'Evlerinize misafir olmaya adım adım yaklaşıyorum' diyen Paköz'ün fotoğrafı tartışma yarattı.
Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucunun son görüntüsü bazı takipçileri tarafından eleştirildi. 'Doğallığınızı kaybetmişsiniz, eski haliniz daha güzeldi' yorumları alan Paköz gelen eleştiriler karşısında sessizliğini korudu.Bazı takipçileri de Paköz'ün yeni görüntüsünün çok güzel olduğunu savundu.
Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucunun son görüntüsü bazı takipçileri tarafından eleştirildi. 'Doğallığınızı kaybetmişsiniz, eski haliniz daha güzeldi' yorumları alan Paköz gelen eleştiriler karşısında sessizliğini korudu.Bazı takipçileri de Paköz'ün yeni görüntüsünün çok güzel olduğunu savundu.
55 yaşındaki sunucu, 'estetik doktoru reklamı yapıyorsunuz' diyen takipçisine, "Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle" sözleriyle isyan etmişti.
Türk müziğinin usta isimlerinden Zerrin Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.
NE YAPTIRDIĞINI KİMSE ANLAYAMADI
Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imaj değişikliğine gitti. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı.
Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın, yoksa photoshop mu?" şeklinde yorumlarda bulundular.
Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın, yoksa photoshop mu?" şeklinde yorumlarda bulundular.
SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ
Yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.
Aycan Yanaç'ın takipçileri "Çene estetiği mi?Olmamış yaa..." şeklinde yorumlar yaptılar. Bazıları ise "Sana ne oldu Aycan" değişim diye sordu.
Star TV ekranında Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' adlı eğlence programında şarkıcı Funda Arar konuk oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan Arar'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Funda Arar son haliyle sevenlerini şaşırttı. Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Funda Arar son haliyle sevenlerini şaşırttı. Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.
Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu. İşe yorumlardan bazıları...
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'
Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı. 'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi.
Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Işın Karaca estetik yaptırdı.
Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Işın Karaca estetik yaptırdı.
Operasyondan sonra duygularını dile getiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.
Seda Sayan'ın açıklamaları kadar yüzündeki değişiklik de dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.
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Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileşen 58 yaşındaki ünlü şarkıcı ‘estetik yaptırmayı seviyorum’ sözleriyle eleştirilere cevap vermişti.
BİN PİŞMAN OLDU
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, çektiği bir videoyla hayranlarını şoke etti.
'SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ'
Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ
Aradan geçen zamanın ardından dudaklarını küçülttüğü için pişman olan Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.
Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen gıdı ve göz kapağını aldırmak için ameliyat oldu. Yeliz Yeşilmen estetik ameliyat sonrası instagram hesabından açıklama yaptı.
Sevenlerine seslenen Yeşilmen şunları söyledi: İyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya’nın bile gıdısı var. Gıdı ve göz kapağı iyim sorun yok.
Sevenlerine seslenen Yeşilmen şunları söyledi: İyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya’nın bile gıdısı var. Gıdı ve göz kapağı iyim sorun yok.
‘Hiç gereği yoktu’ yazmışsınız ama göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnan çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.
Umut Akyürek göz kapağı ameliyatı oldu
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
DUDAĞIM DOĞUŞTAN BÖYLE
Estetiksiz halini merak edenler için 17 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akyürek dudak dolgusu iddialarını net bir dille reddetmişti.
"ÇOK UTANIRDIM"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü sanatçı, “Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum” notunu eklemişti.
"ÇOK UTANIRDIM"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü sanatçı, “Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum” notunu eklemişti.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
'MasterChef Türkiye' yarışmacılarından Suna Aydın'ın son hali sosyal medyada olay oldu.
"UFAK DOKUNUŞLAR"
Suna Aydın, estetikle adeta farklı birine dönüştü. Aydın'ın son hali ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi.
"UFAK DOKUNUŞLAR"
Suna Aydın, estetikle adeta farklı birine dönüştü. Aydın'ın son hali ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi.
MasterChef Suna Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa yazdığı "Ufak dokunuşlarla büyük değişimler" notuna yorum yağdı.
Daha önce burun estetiği yaptıran Suna Aydın, estetik operasyona dair detayları ve yüzündeki değişimi sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.
Daha önce burun estetiği yaptıran Suna Aydın, estetik operasyona dair detayları ve yüzündeki değişimi sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.
GİZLİ OPERASYON İDDİASI
Serenay Sarıkaya, önceki gece Acıbadem Maslak Hastanesi’nde operasyon geçirdi. Meme estetiği konusunda uzman olan bir doktora yaptırdığı operasyonda ünlü oyuncunun silikonlarını yeniletip, göğüslerini küçülttüğü iddia edildi. Sarıkaya’nın tanınmamak için hastaneye “Seren Kaya” ismiyle kayıt yaptırdığı iddiası da gündeme geldi.
TAM 14 KEZ AMELİYAT OLDU
İşte Ajda Pekkan'ın geçirdiği estetik operasyonların listesi: 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi...
Deniz Akkaya
TAM 17 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI
İnternette dolaşan bu fotoğrafı büyük olasılıkla bir kaç kez gördünüz.
İlk kez görenler için bir ipucu verelim. Bu fotoğraf günümüzün çok ünlü ve çok aranan mankenlerinden birinin 10 yıl önceki hali.
İnternette dolaşan bu fotoğrafı büyük olasılıkla bir kaç kez gördünüz.
İlk kez görenler için bir ipucu verelim. Bu fotoğraf günümüzün çok ünlü ve çok aranan mankenlerinden birinin 10 yıl önceki hali.
LİV TYLER'I ÖRNEK ALDI
Bu ünlü manken defalarca estetik operasyon geçirdi. Cerrahlara gittiğinde ise elinde ünlü yıldız Liv Tyler'ın fotoğrafı vardı.
3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.
3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.
O da Pekkan gibi yüzüne 6 ayda bir botoks yaptırıyor.
Karşınızda Deniz Akkaya...
Bu kadar uğraşmanın ve acının sonucunda Deniz Akkaya bugünkü görünümüne kavuştu.
Karşınızda Deniz Akkaya...
Bu kadar uğraşmanın ve acının sonucunda Deniz Akkaya bugünkü görünümüne kavuştu.
11 KEZ AMELİYAT OLDU
İlk iş olarak göğüslerine silikon koydurdu. Sonra burnunu düzelttirdi, ardından bir kez daha...
Üç kez çenesini düzelttiren Ataizi, üç kez de şakaklarına doku enjekte ettirdi. Son olarak da üst dudağını silikonla kalınlaştırdı.
Üç kez çenesini düzelttiren Ataizi, üç kez de şakaklarına doku enjekte ettirdi. Son olarak da üst dudağını silikonla kalınlaştırdı.
57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.
GAMZELERİM YERİNDE!
Eliz Sakuçoğlu botoks ve dolgu yaptırdığı dakikaları Instagram hesabından paylaştı.
Estetik yaptırdığını hiçbir zaman gizlemeyen Eliz Sakuçoğlu ''Doktorum Alp Bey ufak tefek rötuşlar yapıyor. İfadem değişmedi. Mimik ve gamzelerim yerinde'' dedi.
Estetik yaptırdığını hiçbir zaman gizlemeyen Eliz Sakuçoğlu ''Doktorum Alp Bey ufak tefek rötuşlar yapıyor. İfadem değişmedi. Mimik ve gamzelerim yerinde'' dedi.
Eski fotoğrafları ile şimdiki halini görenler ise şaşırıyor.
Zaman içinde ise geçirdiği estetik operasyonlar ve Instagram paylaşımlarıyla konuşuldu.
Zaman içinde ise geçirdiği estetik operasyonlar ve Instagram paylaşımlarıyla konuşuldu.
ADINI DA DEĞİŞTİRDİ GÖRÜNTÜSÜNÜ DE
Sahnelerin en dobra assolistlerinden biri, önce adını değiştirdi sonra da görüntüsünü hem de tamamen..