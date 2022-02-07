Çok Güzel Hareketler bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Pazartesi akşamları Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni bölümü ekrana geliyordu. 7 Şubat Pazartesi yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Camdaki Kız dizisi ekrana gelecek. 22:45’te ise Yargı dizisi yayınlanacak.