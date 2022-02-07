Çok Güzel Hareketler bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Pazartesi akşamları Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni bölümü ekrana geliyordu. 7 Şubat Pazartesi yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Camdaki Kız dizisi ekrana gelecek. 22:45’te ise Yargı dizisi yayınlanacak.
Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam Kanal D yayın akışında yer almıyor. Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekrana geldi.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
22:45 Yargı
01:45 Gelinim Mutfakta
04:00 Arda İle Omuz Omuza