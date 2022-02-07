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Çok Güzel Hareketler bu akşam var mı, neden yok? Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu

#Çok Güzel Hareketler#Kanal D Yayın Akışı#Çok Güzel Hareketler Final

Çok Güzel Hareketler 2 izleyicileri pazartesi akşamının gelmesi ile beraber yeni bölümü beklemeye başladılar. Her hafta programın yeni bölümleri pazartesi akşamı ekrana geliyordu. 7 Şubat Kanal D yayın akışı ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Çok Güzel Hareketler bu akşam var mı, neden yok?

1/3Çok Güzel Hareketler bu akşam var mı, neden yok Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Pazartesi akşamları Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni bölümü ekrana geliyordu. 7 Şubat Pazartesi yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Camdaki Kız dizisi ekrana gelecek. 22:45’te ise Yargı dizisi yayınlanacak.

2/3ÇOK GÜZEL HAREKETLER BU AKŞAM VAR MI

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BU AKŞAM VAR MI?

Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam Kanal D yayın akışında yer almıyor. Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz hafta final bölümü ile ekrana geldi.

3/3KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00  Camdaki Kız

22:45 Yargı

01:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Arda İle Omuz Omuza

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