Çok faydalı ama haşladığınız yumurtalar grileşiyorsa dikkat
Zengin bir protein kaynağı olan yumurta, sağlığımız açısından önem taşıyan birçok vitamin ve mineral içerir. Ancak uzmanlar uyarıyor: Eğer haşladığınız yumurtalar grileşiyorsa dikkat!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yumurtayı pişirirken besin değerlerini kaybetmemesi açısından birkaç detaya dikkat edilmeli. Yumurtada gri halka olmayacak şekilde süreyi dikkatle ayarlamak gerekiyor.
2
Yumurtanın faydalarını Diyetisyen Alican Demiroğlu şöyle sıralıyor:
• Yumurtanın içerik olarak anne sütüne en yakın besin olduğunu duymuşsunuzdur. Gerçekten öyle… Gezegendeki besin içeriği bakımından en zengin gıdalardan biri diyebiliriz. Bütün bir yumurta tek bir hücrenin civcive dönüşmesi için gerekli tüm besin maddelerini içerir. İçeriğinde A, B2, B5,B6, B12 vitaminlerini; kolin, selenyum, fosfor, çinko gibi birçok gerekli mineralleri bulundurur.
3
• Yapılan araştırmalarda her sabah 1 yumurta yiyen bireylerin gün içinde daha az acıktıklarını ve yumurta yemeyen insanlara göre daha az kalori aldıkları gösterilmiştir. Her gün 1 yumurtayı beslenmenize eklemek kilo kontrolünüze yardımcı olacaktır.
4
• Yumurta anne sütünden sonra bilinen en kaliteli protein kaynağıdır. İçeriğinde insan vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm temel aminoasitleri içerir ve bunlar vücut tarafından %100 oranında kullanılır. Bu muazzam protein kalitesinin bir faydası da tok kalmayı sağlamasıdır. Sizi açlık krizlerinden korur.
5
• Protein kaynakları arasından en ekonomik besin yumurtadır. 1 yumurta günlük protein ihtiyacınızın ortalama %20’sini karşılar ve bu maddi açıdan da diğer protein kaynaklarına göre oldukça ekonomiktir. Bunların yanında pişirmesi ve taşımasının çok pratik olması hayatınızı her zaman kolaylaştırır.
6
• Yumurta tüketiminin insan sağlığını diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklardan koruduğuna dair çalışmalara her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. Yumurtanın kolesterolü yükselttiği efsanesi ise yıllar önce yalanlanmıştı. Aksine sağlıklı bireylerde kolesterolden koruyucu etki gösterdiği ispatlandı. Kolesterol seviyesi yüksek bireylerin ise tüketim miktarına dikkat etmeleri gerekmektedir.
7
Besin değeri yüksek olsun istiyorsanız…
“Birçok besinde olduğu gibi pişirme tekniği yumurtadan da ne kadar yararlanabileceğimizi etkiler. Yumurta toplam 10 dakika ocakta kalmalı ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılmalıdır. Böylece tam pişmiş yumurta elde edilir. Bu yumurta, besin değeri en yüksek yumurtadır” diyen Uzman Diyetisyen Işın Sayın, protein deposu yumurtanın nasıl pişirilmesi gerektiğini anlattı.
8
Yumurta grileşiyorsa dikkat!
Demir eksikliği anemisinde günde bir yumurtanın doğru bir tercihtir. Ancak 10 dakikadan fazla piştiğinde, yumurta sarısı etrafında 'demir sülfür halkası' olarak bilinen bir yeşil-gri halka meydana gelir. Bu da demirden yararlanmamızı engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar, halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları, hafızada güçlük, sabah yataktan zor kalkma, ders/iş başarısının olumsuz etkilenmesi, saç dökülmesi gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkar. Yumurta bunu önlemeye yardımcıdır. Yeterince pişmiş fakat gri halka oluşmamış yumurta tabii ki.
9
Toplam 10 dakikada pişirin
Her gün en az 1 adet tercihen organik yumurta tüketin ve toplam 10 dakika pişirin. Ocağınızın gücü ve yumurtanın organik olma/olmama durumuna göre değişen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin koşullarınızda 10 dakika da yumurtanın iç kısmının yarı pişmiş olduğunu görüyorsanız; bir daha ki sefere en çok 1-1.5 dakika fazladan pişirin, ancak gri halka olmayacak şekilde de süreyi dikkatle ayarlayın. Bilinen en iyi, en ucuz, en yaygın kullanılan demir ve protein kaynaklarından biridir. Tok tutar. Çocuklarınız için de günlük olarak vazgeçilmez besinlerin başında gelir. İhmal etmeyin, sağlıklı kalın.