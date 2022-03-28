Coda filminin konusu ne, oyuncuları kimler? En iyi film ödülünü alınan Coda'nın detayları

CODA, Sian Heder tarafından yazılan ve yönetilen reşit olma üzerine 2021 yapımı bir komedi-drama filmidir. Filmde Emilia Jones, sağır bir ailenin tek işiten üyesi olan CODA'yı canlandırır. Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant ve Marlee Matlin yardımcı rollerde yer alır.
Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2021'in en iyi 10 filminden biri seçildi. 94. Akademi Ödülleri'nde En iyi Film kategorisinde ödüle aday gösterildi. Apple'ın En İyi Film kategorisinde aday gösterilen ilk filmi oldu ve bu kategoride başrollerde ağırlıklı olarak sağır / işitme engelli oyuncuların (Kotsur, Matlin ve Durant) oynadığı ilk film oldu. 79. Altın Küre Ödülleri’nde En İfi Drama Filmi en En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kotsur için) dalında ödüle aday gösterildi. Kotsur ayrıca En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ilk sağır erkek oyuncu oldu.
Sian Heder'in yazıp yönettiği Coda, bütün fertleri işitme engelli olan bir ailede duyma yetisini kullanabilen tek birey olan Ruby'nin, müzik tutkusunun peşinden gitme arzusuyla ailesinin dış dünyayla olan bağı olma rolü arasında sıkışıp kalmasını konu ediniyor.