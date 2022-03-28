Coda filminin konusu ne, oyuncuları kimler? En iyi film ödülünü alınan Coda'nın detayları

Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2021'in en iyi 10 filminden biri seçildi. 94. Akademi Ödülleri'nde En iyi Film kategorisinde ödüle aday gösterildi. Apple'ın En İyi Film kategorisinde aday gösterilen ilk filmi oldu ve bu kategoride başrollerde ağırlıklı olarak sağır / işitme engelli oyuncuların (Kotsur, Matlin ve Durant) oynadığı ilk film oldu. 79. Altın Küre Ödülleri’nde En İfi Drama Filmi en En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kotsur için) dalında ödüle aday gösterildi. Kotsur ayrıca En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ilk sağır erkek oyuncu oldu.