HABERLERGündem Haberleri

Çocukluk hayaliydi: Satın aldı, bir araç parası kadar masraf yaptı! Önünü kesip yüksek meblağlar teklif ediyorlar | Trafik polisleri yaptığını görünce şaşırıyor

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil#Anadol#Adapazarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 11:40

Sakarya'da yaşayan araba tutkunu Osman Çaylan, 9 yıl önce çocukluk hayalini gerçekleştirerek satın aldığı Anadol marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Genelde otomobile tek bindiğini, yanına kimseyi almadığını belirten Çaylan, aracın kirlenmemesi için ayakkabısını çıkardığını; polis çevirmesinde kendisini gören polislerin şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Çaylan, meraklılarının trafikte durdurarak araç için yüksek meblağ teklif ettiğini ama kabul etmediğini de söyledi.