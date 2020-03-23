Çocukluk fotoğraflarını paylaşıp... Ünlü isimlerden yeni akım
Corona Virüsü salgını sonrası eve kapanan ünlü isimler çeşitli meydan okumalarla hayatlarını eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Eser Yenenler yeni bir akım başlatıp çocukluk fotoğrafını paylaşıp arkadaşlarına meydan okudu.
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1
Eser Yenenler'in çağrısına kulak veren Oğuzhan Koç ve eşi Berfu Yenenler de çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
İşte ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...
2
OĞUZHAN KOÇ
Nereden, nasıl paylaşıldığı bilmediğim ve sevgili Burak Altındağ tarafından davet edildiğim çocukluk fotoğrafı paylaşımına ben de bu saykodelik fotoğrafımla katılıyorum.
3
BERFU YENENLER
Kocamın bebeklik fotoğrafını paylaşma challengeni kabul ediyorum. Ve ben de Gamze Erçel ve Hande Erçel'e meydan okuyorum.
4
ESE YENENLER
Bu da benim küçüklük Oğuz'um sen de paylaş aslan parçası!
5
İBRAHİM BÜYÜKAK
Bebeklik fotoğrafı challenge’a (niye böyle bir challenge var?) Bunu da bilmiyorum ve ben de Kaan Sekban’a meydan okuyorum. Niye meydan okuyorsam?