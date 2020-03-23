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Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 14:06, /

Çocukluk fotoğraflarını paylaşıp... Ünlü isimlerden yeni akım

Corona Virüsü salgını sonrası eve kapanan ünlü isimler çeşitli meydan okumalarla hayatlarını eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Eser Yenenler yeni bir akım başlatıp çocukluk fotoğrafını paylaşıp arkadaşlarına meydan okudu.

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Eser Yenenler'in çağrısına kulak veren Oğuzhan Koç ve eşi Berfu Yenenler de çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

İşte ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

2OĞUZHAN KOÇ

OĞUZHAN KOÇ

Nereden, nasıl paylaşıldığı bilmediğim ve sevgili Burak Altındağ tarafından davet edildiğim çocukluk fotoğrafı paylaşımına ben de bu saykodelik fotoğrafımla katılıyorum.

3BERFU YENENLER

BERFU YENENLER

Kocamın bebeklik fotoğrafını paylaşma challengeni kabul ediyorum. Ve ben de Gamze Erçel ve Hande Erçel'e meydan okuyorum.

4ESE YENENLER

ESE YENENLER

Bu da benim küçüklük Oğuz'um sen de paylaş aslan parçası!

5İBRAHİM BÜYÜKAK

İBRAHİM BÜYÜKAK

Bebeklik fotoğrafı challenge’a (niye böyle bir challenge var?) Bunu da bilmiyorum ve ben de Kaan Sekban’a meydan okuyorum. Niye meydan okuyorsam?

6DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

En eski bunu buldum

7ESRA BALAMİR

ESRA BALAMİR

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