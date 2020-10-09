Çocukluk dizisi oyuncuları ilgi gördü - Çocukluk oyuncuları kimler? İşte dizinin karakterleri ve oyuncu kadrosu
Çocukluk dizisi oyuncuları ilk bölümle beraber dikkatleri üzerine topladı. Yayın hayatına 9 Ekim Cuma günü başlayan Çocukluk dizisinde Erdal Beşikçioğlu tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe karakterine hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda küçük oyuncu Beren Gökyıldız ve en son Afili Aşk dizisinde başrol oynayan Burcu Özberk yer alıyor. Konusuyla da izleyicilerin ilgisini toplayan Çocukluk dizisi oyucuları merak ediliyor. Peki, Çocukluk oyuncuları kimler? İşte, Çocukluk dizisi karakterleri ve oyuncu kadrosu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
9 Ekim Cuma FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, Çocukluk dizisi tanıtımlarının yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. İşte Çocukluk dizisi oyuncuları ve karakterleri
Çocukluk dizisinin ayrıntıları paylaşıldı. Dizinin başrolleri Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in ön plana çıktığı tanıtımlar ardından dizinin yayın tarihi de belli olmuştu. Çocukluk dizisi 9 Ekim 2020 tarihinde ekranlara “merhaba” diyecek. Şimdiden konusuyla izleyicide büyük merak uyandıran dizide başrollerden Beren Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.
2
Abone Ol
ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU
“Çocukluk” dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi’nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…
3
Abone Ol
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.
Hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmektedir.
Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.
4
Abone Ol
BURCU ÖZBERK
Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
5
Abone Ol
BEREN GÖKYILDIZ
29 Eylül 2009'da, İstanbul'da doğdu. Beren Gökyıldız ilköğrenimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan, Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.
Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen, Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır. Daha sonra Star TV'de yayınlanan Anne dizisinde Melek Akçay karakterini oynayan, Beren Gökyıldız Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol almıştır.
Ardından Bizim Hikaye adlı dizide Ayşe karakterini oynamıştır. Tv8'de yayınlanmış olan Kızım adlı dizide Öykü karakterini oynamış. Sonra Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Betüş karakterini oynadı.
6
Abone Ol
KÜBRA SÜZGÜN
Kübra Süzgün 26 Haziran 2009 yılında İstanbul’da doğdu. Dizi oyunculuğuna Fox TV ekranlarında yayınlanan Kördüğüm dizisinde oynadığı Aslı karakteri ile başladı. Beyazperde ile ilk defa oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Nur Sürer, Uğur Karabulut, Görkem Şarkan yer aldığı “Resimdeki Sevgili” filminde Merve karakterini canlandırarak tanışan Kübra Süzgün, 2017 yapımı Kadın dizisiyle adını geniş bir kitleye duyurdu.