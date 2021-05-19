Çocukların sokağa çıkma yasağı var mı? İşte en son bilgiler

YENİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK? Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği konuşuluyor.



Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.



