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Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 09:27 | 

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 18 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri

18 yaş altı (çocuklar) sokağa çıkma yasağı bir kez daha başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan "Kısmi Kapanma" genelgesi ile çocukların sokağa çıkma yasağı saatleri ve izin vakitlerini paylaştı. Veliler ve gençler, sokağa çıkma izni saatlerini merak ediyor. Peki, çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 18 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri...

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65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere göre 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi.

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Önceleri 3 saat olarak uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değiştirilerek uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 20 yaş altı gençler ve çocuklar dışarıya çıkabilecek.

3SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ

SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ?

18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.

465 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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