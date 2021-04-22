Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman? Çocuklar saat kaçta sokağa çıkabilir? İşte 20 yaş altı güncel sokağa çıkma izin saatleri
Çocuklar için sokağa çıkma izin saatleri merak konusu oldu. Çocuklar için sokağa çıkma kısıtlama uygulaması devam ediyor. Henüz bu uygulamanın bitişine yönelik bir gelişme yok. Bunun yanı sıra söz konusu yasaktan etkilenen çocuklar için izin saatleri sorgulanıyor. Peki, çocukların dışarı çıkma izni ne zaman, saat kaçta?
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2019 yılının Aralık ayında Çin'de başlayan ve dünyanın dört bir yanında devam eden koronavirüs salgınında, ülkemizde günlük 60 bin vaka sayısı olunca, bir takım yeni önlemler hayata geçirilmişti. Öte yandan 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması ise uzun bir süredir devam ediyor. Çocukların dışarı çıkış izin saatleri de başta ebeveynler olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, İşte 20 yaş altı güncel sokağa çıkma izin saatleri
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İZİN SAATLERİ
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere göre 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi.
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Önceleri 3 saat olarak uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değiştirilerek uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 20 yaş altı gençler ve çocuklar dışarıya çıkabilecek.
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SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ?
18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.
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23 NİSAN GENELGESİ YAYIMLANDI
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayacak.
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.
Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.
TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak:
"Milli Eğitim Bakanlığının 6 Nisan 2021 tarihli yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrim içi etkinliklere ağırlık verilecek."
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli kişiler de tören ve kutlama programları süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.