Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tüm dikkatler o toplantıda

Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. Buna göre, yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak.