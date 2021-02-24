Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tüm dikkatler o toplantıda
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulanan çocukların sokağa çıkma yasağı süreci, pek çok kişinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. Bilim Kurulu görüşü ve Kabine Toplantısı kararları ile netlik kazanacak olan çocukların sokağa çıkma yasağı süreci, herhangi bir değişiklik olması halinde kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Çocukların sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kapsamında ele alınacak. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pek çok kişiyi yakından ilgilendiren sokağa çıkma yasağı, çocuklar ve ebeveynlerini de yakından ilgilendiriyor. Peki, çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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ÇOCUKLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. Buna göre, yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak.
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Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.