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Haber Giriş: 15 Mart 2021 - 15:54 | 

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte sokağa çıkma izin saatleri

Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Belirli saatler dışında sokağa çıkamayan bu yaş grubu, seyahat ve toplu taşımada da bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya. Normalleşme süreci ile birlikte bu durumun ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

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Yeni kontrollü normalleşme süreci yakın zaman önce başlamıştı. Bu gelişmenin ardından, bir süredir devam eden çocuklar için sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman esnetileceği ya da biteceği merak konusu oldu. İşte, konuya dair son gelişmeler...

Hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli kentlerde tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok riskli şehirlerde ise sadece pazar günü uygulanacak. Akşam sokağa çıkma yasağı ise her yerde devam edecek. Restoranlar ise düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli kentlerde 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Çok yüksek riskli şehirlerde ise kapalı kalacak.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde, ‘Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.’ denildi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı.

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Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

4SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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