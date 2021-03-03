Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte en son gelişmeler

Geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Belirli saatler dışında sokağa çıkamayan bu yaş grubu, seyahat ve toplu taşımada da bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya. Normalleşme süreci ile birlike bu durumun ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İşte, konuya dair son bilgiler...



Hafta sonu yasağı düşük ve orta riskli kentlerde tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok riskli şehirlerde ise sadece pazar günü uygulanacak. Akşam sokağa çıkma yasağı ise her yerde devam edecek. Restoranlar ise düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli kentlerde 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Çok yüksek riskli şehirlerde ise kapalı kalacak.



Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.



