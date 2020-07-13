‘Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin’

“Pırlanta gibi evlatlarımız tek bir şüpheyle elimizden alınabiliyor. Mahkeme kararının dahi dikkate alınmadığı bu sistemde nasıl korkumuz olmayacak, bu haksızlığa dur demeyecek miyiz? Nasıl bir dünyadayız ki bir evlat annesinin ve babasının kollarından çekilip koparılabiliyor. Buradan gençlik dairelerine sesleniyoruz, kanunun üstüne geçemezsiniz, kendinizi hukukun üzerinde göremezsiniz.”