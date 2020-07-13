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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 10:02,

‘Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin’

Almanya’nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Dormagen beldesinde Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan aileler için destek gösterisi düzenlendi.

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Mahkemenin, Dormagen’da yaşayan Altınkaya ailesinden, darp iddiasıyla gençlik dairesi tarafından alınan çoçukları Yakup ve Kuzey’in annesine verilmesine yönelik kararının iki haftadır uygulanmadığının ortaya çıkması üzerine Türkler başta olmak üzere çevre sakinleri sokağa döküldü.

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Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak, gençlik dairesinin haksız tavrını protesto etti.

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Aralarında gençlik daireleri tarafından çocukları alınan ailelerin de bulunduğu eylemciler, ‘Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin’, ‘Gençlik daireleri denetlensin’, ‘Adalet yerini bulsun’ sloganları attı.

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Eylemciler adına konuşan Mehmet Altınkaya, Almanya’da özellikle yabancı kökenli ailelerin, gençlik dairesi korkusu nedeniyle çocuklarını hastaneye dahi götürmeye çekindiğini söyledi.

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Gençlik dairelerinin asli görevlerini yapmasına karşı olmadıklarını ancak haksız kararlarını eleştirip daha sıkı denetlenmelerini istediklerini belirten Altınkaya, şunları söyledi:

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“Pırlanta gibi evlatlarımız tek bir şüpheyle elimizden alınabiliyor. Mahkeme kararının dahi dikkate alınmadığı bu sistemde nasıl korkumuz olmayacak, bu haksızlığa dur demeyecek miyiz? Nasıl bir dünyadayız ki bir evlat annesinin ve babasının kollarından çekilip koparılabiliyor. Buradan gençlik dairelerine sesleniyoruz, kanunun üstüne geçemezsiniz, kendinizi hukukun üzerinde göremezsiniz.”

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Altınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na seslenerek, “Burada toplanan binlerce kişi adına sesleniyorum, herkes sizi çok seviyor. Ne olursunuz sessizliğimizin sesi siz olun” ifadelerini kullandı.

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