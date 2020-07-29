Çocuklarımın teyzesi: Kız kardeş dayanışması

Hilton otellerinin varisi Paris ve Nicky Hilton, birbirlerinin en iyi arkadaşı olmayı sürdürüyor.39 yaşındaki Paris Hilton ile 36 yaşındaki kardeşi Nicky, sık sık birlikte objektiflere takılıyor. İki kardeş önceki gün de Malibu'da görüntülendi. İki kardeşe Nicky Hilton'un dört çocuğundan ikisi eşlik etti.Paris Hilton bir yandan yeğeninin elini tutarken bir yandan da hiç yanından ayırmadığı köpeğini kucağında taşıdı. Yolda yürürken köpeğini sevenlerle de sohbet etti.Paris ve Nicky Hilton, daha sonra iki küçük kızı parkta oyaladı. Kardeşler günün sonunda da evlerinin yolunu tuttu. Paris ve Nicky Hilton, Kathy ve Richard Hilton'ın dört çocuğundan ikisi. Çiftin Barron ve Conrad Hughes adında iki tane de oğlu bulunuyor.Bir dönem TV yıldızı olarak da adını duyuran Paris Hilton hep göz önünde bir yaşam sürdü. Kardeşi Nicky ise bu anlamda daha geri planda kaldı.İlk evliliğini 2004'te Todd Meister ile yapan Nicky Hilton, aynı yıl ondan boşandı. 2015 yılında da James Rothschild ile evlendi.Çiftin bu evlilikten dört tane çocuğu bulunuyor.