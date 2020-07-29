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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 16:42,

Çocuklarımın teyzesi: Kız kardeş dayanışması

Dünyanın en zengin varisleri olan iki kardeş aralarındaki dostlukla da parmak ısırtıyor.

Backgrid USA

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1EN YAKIN ARKADAŞI
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EN YAKIN ARKADAŞI

Hilton otellerinin varisi Paris ve Nicky Hilton, birbirlerinin en iyi arkadaşı olmayı sürdürüyor.

2SIK SIK BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENİYORLAR
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SIK SIK BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENİYORLAR

39 yaşındaki Paris Hilton ile 36 yaşındaki kardeşi Nicky, sık sık birlikte objektiflere takılıyor.

3DÖRT YEĞENİNDEN İKİSİ DE YANLARINDA
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DÖRT YEĞENİNDEN İKİSİ DE YANLARINDA

İki kardeş önceki gün de Malibu'da görüntülendi. İki kardeşe Nicky Hilton'un dört çocuğundan ikisi eşlik etti.

4KÖPEĞİNİ KUCAĞINDAN İNDİRMEDİ
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KÖPEĞİNİ KUCAĞINDAN İNDİRMEDİ

Paris Hilton bir yandan yeğeninin elini tutarken bir yandan da hiç yanından ayırmadığı köpeğini kucağında taşıdı. Yolda yürürken köpeğini sevenlerle de sohbet etti.

5GÜNÜN SONUNDA EVLERİNİN YOLUNU TUTTULAR
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GÜNÜN SONUNDA EVLERİNİN YOLUNU TUTTULAR

Paris ve Nicky Hilton, daha sonra iki küçük kızı parkta oyaladı. Kardeşler günün sonunda da evlerinin yolunu tuttu.

6İKİ ERKEK KARDEŞLERİ VAR
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İKİ ERKEK KARDEŞLERİ VAR

 Paris ve Nicky Hilton, Kathy ve Richard Hilton'ın dört çocuğundan ikisi. Çiftin Barron ve Conrad Hughes adında iki tane de oğlu bulunuyor.

7KARDEŞİ DAHA GERİ PLANDA
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KARDEŞİ DAHA GERİ PLANDA

Bir dönem TV yıldızı olarak da adını duyuran Paris Hilton hep göz önünde bir yaşam sürdü. Kardeşi Nicky ise bu anlamda daha geri planda kaldı.

8DÖRT ÇOCUK ANNESİ
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DÖRT ÇOCUK ANNESİ

İlk evliliğini 2004'te Todd Meister ile yapan Nicky Hilton, aynı yıl ondan boşandı. 2015 yılında da James Rothschild ile evlendi.Çiftin bu evlilikten dört tane çocuğu bulunuyor.

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