Çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı koronavirüs ile bağlantılı mı?
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen İngiltere, Fransa ve Belçika’nın da yer aldığı bir dizi ülkede, virüsle ilişkisi kesin olarak kanıtlanmamakla birlikte Kawasaki hastalığı vakaları bildirildi. Çocuklardaki koronavirüs vaka sayısı artışı nedeni bu hastalığı akıllara getirdi. Peki, son günlerde karşımıza çıkan Kawasaki hastalığı, koronavirüsle bağlantılı mı? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Cem Koray Fırat konuya açıklık getirdi, merak edilen soruları yanıtladı.
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1
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Kawasaki hastalığı nedir?
Kawasaki hastalığı en çok koroner damarlar olmak üzere, vücuttaki orta çaplı atardamarlarda genişlemelere neden olabilen, damar duvarlarının iltihaplanmasını ifade eden akut sistemik bir damar yangısıdır.
2
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Kawasaki hastalığıyla koronavirüs arasında bir ilişki var mı?
Kawasaki hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, yüksek ateş ve lenf bezlerinde şişmeye neden olduğu için hastalığın enfeksiyonla ilişkili olduğu düşünülür. Bu bulgular birçok viral hastalıkta da olabilir. Koronavirüs de bu tabloya yol açabilecek virüslerden birisi olabilir. Koronavirüsün çocuklarda ateş, karın ağrısı, kusma, ishal ve her türlü döküntülü tabloya neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir sebep sonuç ilişkisi olabilir ama bugün için bu kanıtlanmış değildir.
3
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Peki, bu hastalık ne kadar yaygın?
Kawasaki hastalığı nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen yaygın çocukluk çağı vaskülitlerinden (damar duvarlarının iltihabı) biridir. Bu hastalığı taşıyan çocukların yaklaşık %85'i 5 yaşından küçük olup hastalık en sık 2 yaş civarında görülür. Erkeklerde kızlara oranla daha yaygındır. Kawasaki olgularına yılın herhangi bir döneminde rastlanabilir ancak sonbahar ve ilkbaharda daha fazla görülebilir.
4
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Hastalığın sebepleri neler?
Her ne kadar Kawasaki hastalığının başlamasını tetikleyecek bir enfeksiyöz kökenden şüphelenilse de hastalığın nedeni tam olarak açıklanamamıştır.
5
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Bu hastalık kalıtsal mı?
Kawasaki hastalığı kalıtsal bir hastalık değildir ancak genetik bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir. Hastalığın ailede birden çok bireyde görülmesi çok nadirdir. Hastalık bulaşıcı değildir. Günümüzde bilinen bir önleme yöntemi yoktur. Hastalığın aynı hastada ikinci bir atak yapması mümkün olmakla birlikte bu durum oldukça nadirdir.
6
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Hastalığın başlıca belirtileri nelerdir?
Kawasaki hastalığını düşündüren ilk belirti genellikle nedeni açıklanamayan uzun süreli ateştir. Ateş 5 günden uzun sürer ve genellikle 38,5 °C dereceden yüksektir. Çocuk genellikle çok huzursuzdur. Ateşi takiben ya da ateşle birlikte, irin ya da akıntı olmaksızın gözlerde kızarıklık görülebilir. Hasta çocukta kızamık, kızıl, ürtiker (kurdeşen), papül ve benzeri tipte değişik deri döküntüleri ortaya çıkabilir. Deri döküntüsü, esas olarak gövde ile kol ve bacakları, sıklıkla da kasık bölgesini tutarak, deride kızarıklık ve soyulmaya neden olmaktadır.
7
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Ağız mukozası değişiklikleri, parlak kırmızı çatlamış dudaklar, kırmızı dil (genellikle ‘çilek dili’ olarak adlandırılır) ve boğazda kızarıklık bulgularını içerir. Eller ve ayaklarda, el ayaları ve ayak tabanlarında olmak üzere şişlik ve kızarıklık bulguları görülebilir. El ve ayak parmakları şişkin ve kabarık görünebilir. Bu bulguları, el ve ayak parmak uçlarından başlayan (2-3. haftalar civarında) karakteristik bir deri soyulması izler. Hastaların yarıdan fazlasında, boyun bölgesi lenf düğümlerinde, genellikle tek ve 1,5 cm’den büyük olmak üzere büyüme görülmektedir. Bazen eklemlerde ağrı ve/veya şişlik, karın ağrısı, ishal, huzursuzluk, baş ağrısı gibi başka belirtiler de görülebilir.
8
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Kalp tutulumu uzun dönemde yol açtığı olası komplikasyonlar dolayısıyla, Kawasaki hastalığının ortaya çıkabileceği en ciddi durumdur. Kalpte üfürümler, aritmiler ve ultrason anormallikleri saptanabilir. Kalbin bütün değişik katmanlarında, perikardit (kalbi saran kılıfın iltihabı), miyokardit (kalp kasının iltihabı) ve ayrıca kalp kapakların tutulumu olmak üzere, belli derecelerde iltihaplanma görülebilir. Ancak bu hastalığın başlıca özelliği, koroner arter anevrizmalarının gelişmesidir.
9
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Hastalık her çocukta aynı mı seyreder?
Hastalığın şiddeti, çocuktan çocuğa değişir. Her çocukta bütün klinik görünümler olmayacağı gibi hastaların çoğunda da kalp tutulumu gözlenmez.
10
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Kawasaki hastalığının tedavi nasıl yapılır, tam şifayla iyileşme mümkün mü?
Kawasaki hastası olan çocukların çoğu iyileştirilebilir olmasına rağmen, bazı hastalarda uygun tedaviye rağmen kalp komplikasyonları gelişebilir. Hastalıktan korunmak mümkün değildir ancak koroner komplikasyonları azaltmanın en iyi yolu, erken tanı koyup tedaviye bir an önce başlamaktır.
Hürriyet Aile Özel Haber / Hazırlayan: Melin Kahraman