Çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı koronavirüs ile bağlantılı mı?

Kawasaki hastalığıyla koronavirüs arasında bir ilişki var mı? Kawasaki hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, yüksek ateş ve lenf bezlerinde şişmeye neden olduğu için hastalığın enfeksiyonla ilişkili olduğu düşünülür. Bu bulgular birçok viral hastalıkta da olabilir. Koronavirüs de bu tabloya yol açabilecek virüslerden birisi olabilir. Koronavirüsün çocuklarda ateş, karın ağrısı, kusma, ishal ve her türlü döküntülü tabloya neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir sebep sonuç ilişkisi olabilir ama bugün için bu kanıtlanmış değildir.