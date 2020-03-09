Çocuklarda en sık görülen alerjik hastalıklar

Alerjik hastalıkları önlemek için bunlara dikkat! Ebeveynler çocuklarında bir alerjik hastalık şüphesi saptarlarsa öncelikle gerekli tetkik ve tedavilerin planlanması açısından mutlaka bir çocuk doktoruna başvurmalıdır.



Alerjik hastalıkların ortaya çıkmasında genetik faktörler önemli olmakla birlikte ebeveynlerin bazı çevresel faktörlere de dikkat etmesi bu hastalıkların önlenmesi açısından değerlidir.



Dikkat edilmesi gereken çevresel faktörleri ise şöyle sıralayabiliriz; şayet tıbbi bir gereklilik yoksa normal yolla doğum yapılması, bebeklerin ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesi, ek gıdalara geçiş için 6. ayın beklenerek daha erken ek gıdalara geçilmemesi, çocukların sigara dumanına maruz kalmaması, gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi, yaşam alanlarının düzenli olarak sık sık havalandırılması, ev temizliğinin HEPA filtreli bir süpürge ile yapılması, şayet çocukta hassasiyet varsa polen miktarının fazla olduğu dönemde dışarda geçirilen zamanın kısa tutulması, tespit edilmiş bir alerjen madde varsa çocuğun bu maddeden uzak tutulması.