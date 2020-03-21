James Bond oyuncusu Daniel Craig: Servetimi çocuklarıma miras bırakmayacağım

Kutcher bu kararın yanlış anlaşılmasını da istemiyor. İşte bu konuda söyledikleri: "Bunun çocuklara bir ceza olarak algılanmasını istemiyoruz. Bunun onların eğitiminde yararlı bir adım olarak düşünülmesi gerekiyor. Oğlumun ve kızımın büyüdükleri zaman parayı nasıl ve nerede kazanacaklarını kendilerinin bulacağına eminim."



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