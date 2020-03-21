James Bond oyuncusu Daniel Craig: Servetimi çocuklarıma miras bırakmayacağım
Servetlerini çocuklarına miras olarak bırakmayı düşünmeyen ünlülere bir yenisi daha eklendi. Rol aldığı James Bond serisinde kariyerinde yükselen Daniel Craig, 125 milyon sterlin değerindeki servetini çocuklarına bırakmayacağını onun için başka planları olduğunu söyledi. Ünlü çift Ashton Kutcher ve Mila Kunis de aylar önce benzer bir açıklamada bulunmuştu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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52 yaşındaki Craig'in eski eşi Fiona Loudon ile evliliğinden Ella adında bir kızı, şimdiki eşi Rachel Weisz'dan da bir kızı bulunuyor.
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Saga Magazine'e konuşan Daniel Craig "Gelecek kuşaklara yüksek miktarda para bırakmayı istemiyorum. Bence miras tatsız bir şey. Benim felsefem bu paradan kurtulmak ya da ölmeden önce harcayıp bitirmek ya da bir yerlere bağışlamak" dedi.
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Daniel Craig'in ilk evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Ella, babası yerine annesinin soyadı olan Loudon'u kullanıyor.
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Geçtiğimiz yılın kasım ayında da Mila Kunis ve Ashton Kutcher benzer bir açıklama yapmıştı. shton Kutcher ve Mila Kunis, çocuklarına miraslarından tek bir kuruş bile bırakmayı planlamadıklarını söyledi.
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2015 yılında evlenen Kunis ve Kutcher'ın 5 yaşında Wyatt Isabelle adlı bir kızı ve 2 yaşında Dimitri Portwood adında bir oğlu bulunuyor.
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Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı radyo programa konuk olan Kutcher, çocuklarıyla ilgili planını açıkladı.
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Kutcher "Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu" dedi.
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Kutcher, Kunis ile kendisinin sahip oldukları maddi birikimi yardım vakıfları başta olmak üzere bu tür yerlere harcayacaklarını sözlerine ekledi.
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Kutcher, kendisinin ekonomik güçlükler yaşayan bir ailede büyüdüğünü belirterek " Ailem bana istediğim her şeyi satın alamadı. Çocukken dondurmayı bile nadiren alıp yiyebilirdim" dedi.
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Kutcher iki çocuğunun kendisininkinden tamamen farklı bir ailede büyüdüklerini söyleyerek "Onlar ayrıcalıklı koşullarda büyüyorlar. Bu yüzden onların paranın değerini bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.
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Kutcher bu kararı eşi Mila Kunis ile konuşarak aldıklarının da altını çizdi. Oyuncu " Mila ile konuştuk ve yaşlandığımız zaman tüm paramızı hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdik" dedi.
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Kutcher bu kararın yanlış anlaşılmasını da istemiyor. İşte bu konuda söyledikleri: "Bunun çocuklara bir ceza olarak algılanmasını istemiyoruz. Bunun onların eğitiminde yararlı bir adım olarak düşünülmesi gerekiyor. Oğlumun ve kızımın büyüdükleri zaman parayı nasıl ve nerede kazanacaklarını kendilerinin bulacağına eminim."
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Kutcher günün birinde çocuklarından birinin elinde bir iş planıyla karşısına çıkması halinde ona maddi olarak yardım etmekten çekinmeyeceğini de belirtti.
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Ünlü oyuncu çocuklarının biri 5 diğeri 2 yaşında olmasına rağmen daha şimdiden sürekli olarak anne ve babalarından para alamayacaklarını öğrettiklerini de söyledi.
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Ashton Kutcher ve Mila Kunis geçmişte de ekonomik kaynaklarının kullanılması konusunda çocuklarına bazı şeyleri öğretmeye çalıştıklarını açıklamıştı.
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Mila Kunis, noel, yılbaşı gibi dönemlerde birbirlerine hediye almak yerine ihtiyacı olanlara yardım etmeyi alışkanlık haline getirdiklerini açıklamıştı.
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Gösteri dünyasında sahip olduğu serveti çocuklarına aktarmayı planlamayan tek ünlü Kutcher ve Kunis değil. Simon Cowell, Bill Gates, Warren Buffet de benzer açıklamalarda bulunmuştu.