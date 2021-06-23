Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı? İşte çocuklara kovid aşısında son gelişmeler
25 yaş üzerindeki vatandaşlar aşılanıyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 25 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı. Kovid-19'la mücadele kapsamında, Türkiye'de haftalık aşılama sayısı, haziranda 4 kat artarak 14-20 Haziran'da 7 milyon 773 bin 105'e yükseldi. Peki, çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?
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Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 43 milyon 747 bin 579'a ulaştı. Bu gelişmeler olurken, en çok merak edilenlerden biri de çocukların aşı durumu oldu.
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T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.
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Bu kapsamda yeni gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.