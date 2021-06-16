Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı? İşte çocuklara kovid aşısında son durum!

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası aşı hakkında merak edilen sorular da artmaya başladı. En çok merak edilenlerden biri de çocuklar için aşılama konusu oldu. İşte, "Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?" sorusunun yanıtı...