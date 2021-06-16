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Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 11:06 | 

Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı? İşte çocuklara kovid aşısında son durum!

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 35 milyon 852 bin 582'ye ulaştı. Pek çok kişi için aşı randevu sistemi aktif hale gelirken, çocuklar için aşılama çalışmaları merak konusu oldu. Peki, çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?

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SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası aşı hakkında merak edilen sorular da artmaya başladı. En çok merak edilenlerden biri de çocuklar için aşılama konusu oldu. İşte, "Çocuklara koronavirüs aşısı yapılacak mı?" sorusunun yanıtı...

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T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

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Bu kapsamda yeni gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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