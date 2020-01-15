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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 16:41, /

Çocuklara karne hediyesi neler alınabilir?

Bir okul döneminin sonuna geldik, anne babalar karne için hediye arayışına başladı bile. Dönem boyunca ders çalışıp karneleriyle sizi mutlu eden çocuklarınızı sevindirme sırası şimdi sizde. Çocuğunuzun yaşına ve zevklerine uygun hediye arıyorsanız işte önerilerimiz…

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1Kulaklık

Kulaklık

Eğer çocuğunuz müzik dinlemeyi çok seviyorsa güzel bir kulaklık ile onu mutlu edebilirsiniz. Her bütçeye uygun seçenekleri olan kulaklıklar çeşit çeşit renkleriyle iyi bir hediye alternatifi olabilir.

2Kumbara

Kumbara

Çocuğunuza para biriktirme alışkanlığı kazandırmak için kumbara güzel bir hediye...

3Kutu oyunları

Kutu oyunları

Tatilde çocuğunuzun tablet, telefon gibi teknolojik aletler ile çok fazla zaman geçirmesini istemiyorsanız tercihinizi kutu oyunlarından yana yapabilirsiniz.

4Termos

Termos

İsme özel ve renkli desen seçenekleriyle ona özel bir termos, çocuğunuz için güzel bir hediye olabilir.

5Oyuncak araba

Oyuncak araba

İlkokula giden çocuğunuza alacağınız oyuncak araba hem ilgisini çekecek hem de ona unutulmaz anlar sunacak.

6Takım forması

Takım forması

Spor tutkunu çocuğunuz bu hediyeye bayılacak.

7Kitap

Kitap

Çocuğunuzun tatili verimli geçsin ama sıkılmasın istiyorsanız ona kitap alabilirsiniz. Okuyacağı kitaplar onun hayal gücünü de geliştirecek.

8Akıllı saat

Akıllı saat

Çocuğunuz ile her an iletişim kurmak adına akıllı saat güzel bir hediye seçeneği olabilir. Bu saatler acil durumlarda telefon görevi de görüyor.

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